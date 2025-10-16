金價屢破頂 日媒﹕投資者瘋搶50克金條 零售商暫停售
金價年內累升逾5成，明顯跑贏港股及美股，多間大行亦看好金價前景。Pepperstone的分析師Ahmad Assiri表示，黃金似乎正經歷近年來最穩健的牛市。過去一個月，黃金上漲約15%，回調幅度不足2%，顯示機構和散戶投資者的需求都非常強勁。
Ahmad Assiri指出，隨着市場對美國股市高估值的擔憂增加，以及對潛在科技泡沫的討論增多，黃金也正成為多元化投資組合的核心組成部分。
他進一步表示：「雖然這些擔憂可能被誇大，但單憑這種認知，黃金仍然作為投資者焦慮的避風港而受到支撐。」
另一方面，隨著金價持續上揚，上海黃金交易所呼籲做好控制風險工作。
上海金交所向會員單位發通知，指近期影響市場的不穩定因素較多，國際貴金屬價格波動劇烈，要求會員提高風險防範意識，繼續做好風險應急預案，維護市場平穩運行，又提醒投資者做好風險防範，合理控制倉位，理性投資。
此外受到日圓貶值等因素影響，以日圓計算，金價從2020年底起已累升近4倍。金價攀升刺激當地對黃金需求，《日經新聞》的報道更指出，由於銷售情況持續火爆，日本零售店裡的50克以下金條庫存快速下降。這是因為100克金條的售價已經達到220萬日圓，所以小克重商品天然更受散戶投資者青睞。
當地知名金店田中貴金屬已經從上周開始停售50克及以下金條，多家競品的官網也顯示小克重商品售罄。
《日經新聞》引述田中貴金屬零售部門銷售企劃經理Ayako Takashina指出，公司的原材料採購沒有問題，黃金庫存也很充足，但金條的生產能力跟不上需求。田中等經銷商通過採購黃金，在工廠熔鑄後製成金條銷售。
黃金可抵禦日圓貶值
目前田中貴金屬正在加強生產能力，預期到11月下旬才能逐步恢復銷售。
另一家主要經銷商石福金屬工業的零售業務負責人Nanae Kawauchi指出，大概是在今年9月下旬金價漲至每克2萬日圓時，前來購金的客戶數量激增。
三菱日聯摩根士丹利證券首席外匯策略師 Daisaku Ueno 表示：「黃金被視為一種有效的貨幣多元化選擇，可保護資產價值免受日圓貶值風險影響。」