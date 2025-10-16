金價屢破頂　日媒﹕投資者瘋搶50克金條　零售商暫停售

金價年內累升逾5成，明顯跑贏港股及美股，多間大行亦看好金價前景。Pepperstone的分析師Ahmad Assiri表示，黃金似乎正經歷近年來最穩健的牛市。過去一個月，黃金上漲約15%，回調幅度不足2%，顯示機構和散戶投資者的需求都非常強勁。



Ahmad Assiri指出，隨着市場對美國股市高估值的擔憂增加，以及對潛在科技泡沫的討論增多，黃金也正成為多元化投資組合的核心組成部分。

他進一步表示：「雖然這些擔憂可能被誇大，但單憑這種認知，黃金仍然作為投資者焦慮的避風港而受到支撐。」

金價：圖為2012年5月8日，印度一家金飾店裡擺放著金條。（Reuters）

另一方面，隨著金價持續上揚，上海黃金交易所呼籲做好控制風險工作。

上海金交所向會員單位發通知，指近期影響市場的不穩定因素較多，國際貴金屬價格波動劇烈，要求會員提高風險防範意識，繼續做好風險應急預案，維護市場平穩運行，又提醒投資者做好風險防範，合理控制倉位，理性投資。

2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

此外受到日圓貶值等因素影響，以日圓計算，金價從2020年底起已累升近4倍。金價攀升刺激當地對黃金需求，《日經新聞》的報道更指出，由於銷售情況持續火爆，日本零售店裡的50克以下金條庫存快速下降。這是因為100克金條的售價已經達到220萬日圓，所以小克重商品天然更受散戶投資者青睞。

當地知名金店田中貴金屬已經從上周開始停售50克及以下金條，多家競品的官網也顯示小克重商品售罄。

《日經新聞》引述田中貴金屬零售部門銷售企劃經理Ayako Takashina指出，公司的原材料採購沒有問題，黃金庫存也很充足，但金條的生產能力跟不上需求。田中等經銷商通過採購黃金，在工廠熔鑄後製成金條銷售。

Gold bar replicas are displayed at the Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) annual conference in Toronto, Ontario, Canada March 7, 2023. (REUTERS)

黃金可抵禦日圓貶值

目前田中貴金屬正在加強生產能力，預期到11月下旬才能逐步恢復銷售。

另一家主要經銷商石福金屬工業的零售業務負責人Nanae Kawauchi指出，大概是在今年9月下旬金價漲至每克2萬日圓時，前來購金的客戶數量激增。

三菱日聯摩根士丹利證券首席外匯策略師 Daisaku Ueno 表示：「黃金被視為一種有效的貨幣多元化選擇，可保護資產價值免受日圓貶值風險影響。」