標普﹕內地樓市續尋底　料樓價下行壓力延至明年

國際評級機構標普指出，中國房地產市場仍在尋底，估計整體需求持續疲軟，購房者信心依然脆弱，料2025年全國新建商品房銷售額將下跌8%，跌至約8.8至9萬億元（人民幣‧下同）水平，而2026年將下降6%至7%，跌至8.1至8.5萬億元水平。



該行指，在需求疲軟與庫存高企的背景下，認為樓價下行壓力很可能持續至2026年。

標普指出，租金下滑也將對房價構成擠壓效應，並預計內地新建商品房房價將在今年跌2.5%至3.5%，2026年跌1.5%至2.5%，當中一線城市2025年及2026年樓價將按年分別跌0.5%至1%、0%至0.5%，二線城市2025年及2026年樓價將按年分別跌2%至3%、1%至2%，三線或以下城市2025年及2026年樓價將按年跌4%至5%、3%至4%。

該行預期，中國政府可能會推出進一步的措施來支持需求，但額外支持措施或逐步推出，並且會根據具體城市的具體情况而定。精選的高線城市表現將優於全國其餘地區，如在八月份，四大一線城市的新建商品房銷量按年增長2%。而八月份，新建商品房銷售面積按年跌5.4%。

該行表示，現時政策對個別開發商的支持多只在項目層面，如提供項目貸款、白名單項目等，個別開發商獲得直接支持緩解債務，亦主要由國企股東提供貸款。

標普指，受評的中國開發商大多在維持競爭力與槓桿率之間尋求平衡，同時行業兩極化趨勢將持續，受評的國有開發商的合約銷售將繼續優於受評的民營開發商，是由於國有開發商擁有在高端、健康的城市購買土儲的資本。

該行指，國有開發商於價格與銷量更具韌性的一線市場收購土地，此舉有助維持合約銷售額與盈利能力。過去12至18個月內收購的優質地段項目，其利潤率表現更為理想。由於民營開發商的融資管道較少，減少土地收購有助於維持流動性，但同時也可能導致合約銷售額大幅下滑。