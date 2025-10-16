東亞︰深港跨境業務增九成　內房風險受控　靠「自身能力消化」

內地樓市仍處於調整階段。對於房地產市場調整帶來的挑戰，東亞（0023）旗下東亞中國執行董事兼行長畢明強坦言，房地產周期對所有銀行都造成了衝擊，但強調東亞中國早在過去五年已經調整積極「去房地產化」，又表示﹕「相關業務佔比已從高峰期的約20%降至個位數。」



強調毋須外部幫助

他明確指出，該行風險暴露已基本完成，現階段已從風險控制轉為成本消化階段。「銀行的不良貸款暴露出來之後不是風險，而是成本。」對此，他信心十足強調：「東亞銀行不需要任何外部幫助，完全有能力依靠自身的銷量來解決這些問題。」

東亞中國執行董事兼行長畢明強。(劉兆儀攝)

另一方面，已進軍深圳40年的東亞，其位於福田的旗艦店今日（16日）開幕。聯席行政總裁李民斌於開幕儀式上表示，福田區作為深圳CBD（中央商務區），是該行戰略深耕內地市場的重要據點。此舉標誌東亞銀行進一步完善在深圳的服務網絡，並更好發揮內地和香港的協同優勢。

李民斌指出，該行在大灣區的客戶群實現了39%的增長，其中「南向通」客戶數量增長達54%，相關的資產管理規模（AUM）更達90%。

東亞銀行在深圳福田的旗艦店於今日（16日）開幕。(劉兆儀攝)

南向業務錄增長 零售批發「五五」新佈局

在業務方面，畢明強透露，該行許多客戶是民營企業家。「在大灣區有九成民營企業都有跨境業務需求。」目前，東亞的業務構成約為「三成零售、七成批發」。他期望未來著重跨境併購，財富管理為核心的零售業務能持續成長，目標是將零售與批發業務的佔比提升至「五五開」。

把握「雙循環」機遇 錨定跨境業務

展望內地經濟前景，畢明強認為關鍵在於其強大的韌性。儘管地緣政治帶來影響，但也創造了新的機會。他看好中國「國內國際雙循環」的發展格局，並指出全球資金流動雖有放緩，但東亞銀行將專注於發展優質的產品與服務。「公司在跨境業務上的資源配置約25%至30%，未來我們會大規模、不遺餘力地圍繞跨境繼續發展內地與香港市場。」