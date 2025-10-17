台放寬資管行業監管 彭博﹕滙豐等大行力爭當地8萬億美元市場
撰文：張偉倫
《彭博》報道，隨著台灣放寬對資產管理的監管，全球各大銀行正在摩拳擦掌，希望分食台灣快速成長的8萬億美元資產管理市場大餅。
台灣於7月成立亞洲資產管理中心高雄專區，瑞銀集團、滙豐控股和法國巴黎銀行等多家銀行正積極招兵買馬，以強化本身在地實力、搶攻這個市場。
瑞銀擬明年增台員工數目1成以上
瑞銀明年在台灣面對客戶的員工人數擬增加10%至15%，並擴大在高雄的中後台業務，以管理資金流。渣打銀行在過去三年駐台的財富專家人數量增加了兩倍，並將在未來幾個月招募更多員工。滙豐近期擴張在地財富團隊以支持其在高雄的試點業務後，計畫進一步擴大規模；法國巴黎銀行則準備在未來兩年內在台灣增加約15名客戶經理。
新區的規定更寬鬆，旨在幫助銀行業善用台灣快速成長的個人資產；這得益於全球對半導體需求的激增，而半導體正是AI崛起的基礎。
台百萬富翁數目超港
瑞銀台灣負責人Henry Su表示，本土科技業者隨著AI熱潮迎風而上，以及過去幾年台灣民眾投資股市，創造了大量的財富。他表示，高雄新區是監管機構邁出的第一步，未來還會繼續放寬監管。瑞銀的報告顯示，近年來台灣的財富平均成長35%，成長率位居全球第三。目前，台灣的百萬富豪人數已超過香港，幾乎是新加坡的兩倍。
一家全球投資銀行的高層透露，在台灣的財富管理收入預計將再成長30%，超過該部門在亞洲地區20%的整體成長速度。由於資訊保密，這位高層不願透露姓名。該人士表示，該銀行計畫在未來12個月內增加10名專注於台灣的客戶關係經理，並在三年內將人數翻一番，達到50名。