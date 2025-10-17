台放寬資管行業監管　彭博﹕滙豐等大行力爭當地8萬億美元市場

《彭博》報道，隨著台灣放寬對資產管理的監管，全球各大銀行正在摩拳擦掌，希望分食台灣快速成長的8萬億美元資產管理市場大餅。



台灣於7月成立亞洲資產管理中心高雄專區，瑞銀集團、滙豐控股和法國巴黎銀行等多家銀行正積極招兵買馬，以強化本身在地實力、搶攻這個市場。

瑞銀：The UK headquarters of the Swiss banking group UBS after it was announced that unauthorised trades by an investment banker had cost the bank 1.3 billion GBP on September 15, 2011 in London, England. （Getty）

瑞銀擬明年增台員工數目1成以上

瑞銀明年在台灣面對客戶的員工人數擬增加10%至15%，並擴大在高雄的中後台業務，以管理資金流。渣打銀行在過去三年駐台的財富專家人數量增加了兩倍，並將在未來幾個月招募更多員工。滙豐近期擴張在地財富團隊以支持其在高雄的試點業務後，計畫進一步擴大規模；法國巴黎銀行則準備在未來兩年內在台灣增加約15名客戶經理。

新區的規定更寬鬆，旨在幫助銀行業善用台灣快速成長的個人資產；這得益於全球對半導體需求的激增，而半導體正是AI崛起的基礎。

台北101。（視覺中國）

台百萬富翁數目超港

瑞銀台灣負責人Henry Su表示，本土科技業者隨著AI熱潮迎風而上，以及過去幾年台灣民眾投資股市，創造了大量的財富。他表示，高雄新區是監管機構邁出的第一步，未來還會繼續放寬監管。瑞銀的報告顯示，近年來台灣的財富平均成長35%，成長率位居全球第三。目前，台灣的百萬富豪人數已超過香港，幾乎是新加坡的兩倍。

一家全球投資銀行的高層透露，在台灣的財富管理收入預計將再成長30%，超過該部門在亞洲地區20%的整體成長速度。由於資訊保密，這位高層不願透露姓名。該人士表示，該銀行計畫在未來12個月內增加10名專注於台灣的客戶關係經理，並在三年內將人數翻一番，達到50名。