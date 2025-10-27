K先生週記｜一份合約　化解兄弟數十年恩怨

醫院通頂事件後的翌日早上9時， Alex送來了Kelvin最愛的興記早餐 (火腿蛋通粉配熱鴛鴦)。Kelvin去美國讀書前，K媽最愛帶他來這裏吃，對這裏的早餐情有獨鍾。



Alex陪Kelvin吃著早餐， 並說要匯報工作， Alex一邊吃，一邊有一句沒一句的胡扯著。Kelvin當然知Alex留下來其實是想多聽一點昨天提到有關信托的故事，反正今早沒有Meeting，便就給Alex說了個關於兩兄弟的故事。

Kelvin開頭第一句就是: 「Bro，昨晚你算是見識過男女感情的複雜，但複雜的感情，何止於男女，兄弟之間也一樣，甚至只會更複雜。」

話說七、八十年代，香港商場上有一對出草根出身的陳氏兄弟，大陳精於管數，細陳善於湊客，兄弟倆各師其職，長袖善舞，適逢當年香港經濟起飛，加上進出口產業發達，十年間竟給這對兄弟建立了一個市值數十億的物流王國。

不過世事總係合久必分，不知什麼原因，生意做到最風山水起時，兩兄弟卻反目了。雖然仍各持有物流王國的5 0 ％公司權益，但自從決裂之後，十多年來基本上沒相往來，公司文件也只是通過代理交收，冷戰一直到大陳死時也未解決。

大陳走後，那些沒物流公司經營經驗的子女，希望把老爸的所以資產 (包括他們老爸和細陳共同建立的物流控股公司) 也賣掉分家。

細陳當然不想子侄們就這樣把他們付出大半生心血的的公司賣掉，但大陳的子侄也確實是持有一半公司股權。法律上真要取回不是不可以，但必定要經過漫長的司法程序，不但費時、 費錢， 給外界知道時也很沒面子。

雙方家族因為物流公司分家事宜正無奈間，才發現大陳生前買了一份6000萬美元的人壽保險，並以子女作為受益人，不過賠償生效的前提是子女必須把物流控股公司的股權以象徵式一元賣給細陳。

細陳知道之後百感交集，兩兄弟雖有嫌隙，但始終是闖天下的兩兄弟，大哥生前總是記掛著要好好傳承公司，只是兩個都要面子，沒一個想先讓步，年紀大了之後更加固執，到死前一刻也不相往來。不過一份這樣安排的人壽信託合同將兩兄弟的死結解去，一切盡在不言中。

Alex聽後也不禁唏噓道: 「 大家族中的人事關係真複雜，幸好有信託安排在這案例發揮的長處， 在無可避免的遺憾以外， 仍能把情感留低，將傷害減低一點。」

Kelvin笑說: 「Bro，這種情況不僅出現在大家族，在的士界中也很普遍。」

Alex不解，Kelvin便解釋道: 「當年香港八、九十年代經濟起飛時，的士需求量很大，故很多時一家兩兄弟就會夾份買個的士牌經營，大哥楂日更，細佬楂夜更，很普遍的。但數十年過去後，老一輩都過身了，他們的後人大多都不會接手先人留下來的士牌來經營，故很多時本來可以兩兄弟坐下來可以談定的小事，偏偏幾十年後演變成兩房人怎麼談也談不來的大事，這也是很常見的。」

Alex聽後，拍了下腦袋道: 「對，看來信託安排不單在大家庭可以發揮作用, 在一般家庭也很幫得手，有了它，確是能減少人世間很多遺憾啊! 」

正細品興記鴛鴦的Kelvin見這徒弟仔腦筋開了, 也就來了興致的道: 「信托及保險除了減少人世間的遺憾， 也能締造機會， 以至原本做不了的事， 引入新的希望。」

Alex沒接話，只微笑的望著師父Kelvin，因他知Kelvin又要講故事了。

果然, 在喝下最後一口鴛鴦後，抺了抺咀，Kelvin就給他講了另一對兄弟在迪拜棕櫚島(Palm) 起渡假村的故事。

話說二千年初， 迪拜政府推出棕櫚島計劃， 希望把世界富豪都吸引過來， 當時英國就有一對表兄弟拿出方案要在這裏建一豪華渡假村， 努力賺一把。

作為房地產開發商，少不了需要銀行融資對項目的資金頭吋作出支持。原本一切都安排就緒， 但就在開工前一刻， 銀行急剎停， 因為擔心兩老表均為項目的核心人物 (Key Man) 。隨便一個有意外， 項目都難以推進下去。

Kelvin 作為這兩表兄弟保險顧問，毫不猶豫安排了兩份保險公司的核心人物風險 Key Man Risk 人壽保險。兩老表各買了五千萬美金的高額保險，並把它們扺押都給了銀行，作為融資的抵押物，銀行成為兩位項目核心的人壽保險受益人，如果兩位核心人士出現意外，銀行的貸款可以從保險金中作出償還。有了這個保障銀行才放心， 而項目亦可順利推進。

Alex聽到這兩個故事深受震撼，馬上覺得Kevin好像李小龍一樣，以無法為有法，以無限為有限，將保險信託的用途及形式提升，為客戶解決人生問題的層次。Alex決定，一定要死跟Kelvin 學習探索，提升自身力量，將保險信託提升境界，為客戶解決各種繁複的困難。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

