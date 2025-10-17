美再爆地區銀行危機　累港股瀉逾600點　道指期貨跌500點

美國再有地區銀行出現危機，拖累亞太區股市下挫，其中日本股市跌超過700點，港股亦錄得逾600點跌幅。同時亦波及歐美金融市場，道指期貨跌500點。



恒生指數收市報25247點，跌641點，國指跌247點，報9011點，科指跌243點，報5760點，成交額為3,146億元。

中芯國際標誌：A logo of Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) is seen at China International Semiconductor Expo October 14, 2020. (REUTERS)

晶片股下挫

晶片股下挫，華虹半導體（1347）跌6.9%，中芯（0981）跌6.5%，上海復旦（1385）跌5.1%。

科技股方面，美團（3690）跌4.3%，阿里（9988）跌4.2%，快手（1024）跌4%，小米（1810）跌3.6%，京東（9618）跌3.1%，騰訊（0700）跌1.9%。

信義系方面，信義光能（0968）跌6.8%，信義玻璃（0868）跌0.6%。

國壽跌近6%

金融股方面，國壽（2628）跌5.7%，平保（2318）跌3.2%，友邦（1299）跌2.2%，滙豐（0005）跌1.9%。

金礦股方面，中國黃金（2099）跌3.2%，招金（1818）跌2.5%，紫金（2899）跌1.3%。

歐洲股市方面，德國DAX指數跌527點，最新報23847點，英國富時指數跌155點，報9315點，法國CAC指數最新報8106點，跌83點。

美股期貨亦下挫，道指期貨最新報45661點，跌499點，納指100指數期貨跌388點，報24442點。