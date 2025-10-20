李成鋼被免去常駐世貿組織代表職務　美財長早前指其發表煽動言論

《新華社》10月20日消息，中華人民共和國主席習近平根據全國人民代表大會常務委員會的決定任免駐外大使，包括免去李成鋼的中華人民共和國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表職務。

同時，任命李詠箑為中國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表。

曾遭貝森特形容是「失去理性」

值得一提，美國財長貝森特（Scott Bessent） 在10月15日罕有點名指責中國商務部副部長李成鋼8月訪美時所發表的言論，並指李成鋼不請自來，更形容李成鋼失去理性（unhinged）。

據《彭博社》報道，貝森特在華盛頓舉行的記者會上指李成鋼很無禮，並說：「8月28日來這裏發表非常煽動性言論的那位副部長，或許已行為異常（gone rogue）」。

貝森特稱，也是商務部國際貿易談判代表的李成鋼曾警告，如果美國繼續推進對中國船隻徵收港口費的計劃，中國將在全球層面造成混亂，他回應指「這顯然是他們一直在計劃的事情」，還強調事態有緩和餘地。

李成鋼曾在8月27日至29日訪問美國，與美國財政部、商務部和貿易代表辦公室相關官員舉行會談。