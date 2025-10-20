摩通傳洽租新地西九藝術廣場大樓　瑞銀︰對香港置地及領展均負面

瑞銀發表研究報告，提及港媒日前報道指，摩根大通正與新鴻基地產（00016）洽談潛在租約，涉及西九藝術廣場大樓整個項目。該項目由新地開發，總樓面面積達67萬平方呎，預計於2026年中落成。目前，摩通是置地公司旗下中環遮打大廈及領展旗下觀塘海濱匯兩處的主要租戶，分別佔用約20萬平方呎及27萬平方呎。

瑞銀估計，摩通潛在搬遷可能使香港置地的中環辦公室空置率增加約5%，以及領展的海濱匯空置率增加30%，截至今年6月及3月底止，兩者空置率分別7%及0.8%。

瑞銀認為，摩通潛在搬遷對新地正面，但對香港置地及領展均負面。對於新地而言，該租約可產生約2.75億港元租金息稅前利潤(EBIT)。相反，摩通離場可能導致置地公司及領展年度可歸屬租金息稅前利潤分別減少約1.9億及3500萬港元。

據《星島日報》引述消息指出，摩根大通正向新鴻基地產洽租西九藝術廣場大樓，涉及整個項目共3幢商業物業約67萬方呎樓面面積，有望成為歷來最大宗租賃交易。該項目將於明年中落成，摩根大通計劃將中環及觀塘部門集中搬遷至新址，以便利運營。摩根大通發言人對此不予置評，新鴻基地產發言人亦不作評論。