亞馬遜盤前微跌　AWS服務遭大規模中斷　公司最新指已大幅恢復

互聯網監測平台Downdetector 10月20日的數據顯示，包括亞馬遜雲端服務AWS、Robinhood、Snapchat及Perplexity等在當天出現無法連線情況，Perplexity的行政總裁稱，事件由全球最大的雲端服務提供商AWS﹙Amazon Web Services，簡稱 AWS﹚引起。

AWS證實出現「錯誤率上升」和延遲的問題，其後稱已確定美國東部1區DynamoDB API錯誤率的潛在根本原因，指問題似乎源於美國東部1區DynamoDB API端點的DNS解析有關，並表示依賴美國東部1區終端節點的全球服務或功能，如IAM更新和DynamoDB全球表，目前可能遭遇問題。

AWS最新表示，表示其雲端服務在週一遭遇大規模中斷後已大幅恢復。這次中斷影響了包括政府機構、人工智慧公司和金融平台在內的多個客戶。

彭博指出，亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）的雲端服務AWS支撐著互聯網的很大一部分，佔據了約三分之一的雲端市場，因此任何一次中斷都會帶來重大連鎖反應。

亞馬遜美股盤前微跌0.16%。