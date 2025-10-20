寧德時代第三季淨利潤約為185億元　按年增長41.21%

寧德時代(03750.HK)公布2025年第三季度業績報告。第三季度實現營業收入1041.86億元，按年增長12.90%；歸屬於上市公司股東的淨利潤185.49億元，按年增長41.21%；基本每股收益4.10元，按年增長37.23%。

前三季度累計實現營業收入2830.72億元，按年增長9.28%；歸屬於上市公司股東的淨利潤490.34億元，按年增長36.20%。公司財務狀況穩健，截至2025年9月30日，總資產達8960.82億元，較上年度末增長13.91%；歸屬於上市公司股東的所有者權益3142.48億元，較上年度末增長27.26%。經營活動產生的現金流量淨額806.60億元，按年增長19.60%。

公司已完成2025年中期分紅，向全體股東每10股派發現金紅利10.07元（含稅）。報告期內，公司交易性金融資產較年初增長202.90%，主要為購買理財產品增加；合同負債較年初增長46.14%，主要為預收貨款增加。財務費用按年增長142.41%，主要受外幣匯率變動產生的匯兑收益及利息淨收入增加影響；投資收益按年增長67.46%，主要由於部分參股公司淨利潤提升。