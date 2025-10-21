天貓雙11開賣首小時80個品牌成交破億　超3萬個品牌翻倍

10月20日晚8點，2025天貓雙11正式開賣，品牌爆發速度更快，增長更猛。開賣首小時，蘋果、源氏木語、珀萊雅、修麗可、斐樂、雅詩蘭黛、蘭蔻、歐萊雅、海藍之謎、石頭、耐克、lululemon等80個品牌成交破億，30516個品牌成交翻倍，均超去年開賣首日，18919個品牌首小時成交即超去年全天。

美妝品牌領跑，爆發速度比去年更快。開賣6分鐘，珀萊雅率先破億，隨後，雅詩蘭黛、SK-II、修麗可、蘭蔻、歐萊雅等紛紛破億。開賣10分鐘，8個美妝品牌破億，超去年同周期。開賣首小時，SK-II、嬌韻詩、肌膚之鑰等頭部品牌均實現雙位數增長，同頻、達爾膚、花知曉等品牌首小時成交超去年開賣首日。

運動戶外品牌在天貓雙11迅速爆發。開賣6分鐘斐樂成交破億、12分鐘耐克成交破億、15分鐘lululemon成交破億，開賣30分鐘內，adidas、安踏、駱駝、迪桑特紛紛破億。開賣首小時，迪桑特、亞瑟士、Puma等頭部運動戶外品牌按年高雙位數增長。昂跑、Hoka One One、Helly Hansen等品牌首小時成交超去年開賣首日。

國補疊加天貓雙11優惠，低至5折，家電家裝家居品牌迎來全年最大規模換新消費，開售首小時，海爾、美的、源氏木語、石頭等品牌迅速破億。

新品帶動3C數碼品牌成交爆發，iPhone17系列在天貓全球首發，雙11開售不到兩小時，蘋果Apple Store官旗iPhone系列成交額超去年全天。AirPods 4、Apple Watch S11、iQOO15、任天堂Switch、小米17 ProMax等單品首小時成交破千萬。

開賣首小時，淘寶直播李佳琦Austin、香菇來了、蜜蜂驚喜社、烈兒寶貝、陳潔KiKi、胡可、交個朋友 、所有女生的衣櫥 、林依輪等直播間率先破億，破億數量超去年開賣首日。

立減85摺疊加9折消費券，全周期發放500億消費券，全年最優惠的天貓雙11，讓消費者享受到實實在在的價格優惠。