美銀：信貸緊張或引發被動拋售 股市面臨熊市信號

美銀策略師發出警告，指出信貸市場進一步承壓可能引發股市新一輪全面拋售，因為包括養老金在內的長期投資者將被迫出售資產。



美銀證券的Savita Subramanian表示：「如果私人信貸市場的波動持續，養老金等機構可能被迫出售指數基金，以避免私人資產的估值調整。」同時被動投資「主導了標普500指數」，因此市場下跌將迫使指數基金進一步拋售。

至於Miller Tabak+首席市場策略師Matt Maley亦指出，銀行板塊ETF可能加劇賣壓。「鑑於銀行ETF已經顯著走弱，只需進一步小幅下跌就可能確認銀行股趨勢發生重大轉變。」

美銀稱美股呈統計上昂貴現象

美銀還指出，標普500指數在20項不同的估值指標中均顯得「統計上昂貴」，這意味着這輪已持續三年的牛市面臨越來越高的估值風險，同時市場下行的概率正在上升。

另一方面，美國地區銀行Zions Bancorp股價受到了重創，源於該行披露的與不良貸款相關的5,000萬美元費用。但該行在周一收盤後發布財報中向投資者透露了好消息。該行報告稱，第三季度每股收益為1.48美元，超過了華爾街分析師預期的1.46美元。周一，該行還表示，其信用損失準備金為4,900萬美元，而去年同期為1,300萬美元。摩根士丹利的分析師在10月16日寫道，沒有證據表明齊昂銀行存在額外的/持續性的問題。