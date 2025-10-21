調查﹕亞洲富裕家庭聚焦三大優先要務　港星為主要家辦所在地

瑞士寶盛與瑞士羅兵咸永道發布2025年《瑞士寶盛家族晴雨表》調查結果揭示，富裕家族不再局限於財富繼承，轉而更聚焦於打造持久的家族傳承、家族使命感和韌性。而富裕家族正愈來愈多將其財富、治理與教育規劃進行跨境整合，並常常借助與時並進的家族辦公室模式，打造超越行政職能屬性的戰略樞紐。



報告指出，打造家族傳承已位居亞洲富裕家族的三大優先要務，反映出財富規劃已從單純的繼承安排，轉向以價值觀為基礎的長遠布局。

報告指出，隨着代際財富的成熟及家族成員在全球範圍內的分散，新加坡與香港市場已成為該地區最具活力的區域樞紐，為尋求簡化複雜事務與建立持久傳承的家族提供服務。兩地仍是該地區主要的家族辦公室所在地，均具備完善的基礎設施與清晰的監管框架。新加坡具備政治穩定性、法律確定性及經濟吸引力等優勢，持續吸引尋求戰略基地的家族；而香港成熟的金融生態體系與區域市場准入優勢，則吸引了來自亞洲各地的超高淨值人士。

香港擁2700間家辦

隨着香港與新加坡市場共同成為亞洲家族辦公室的區域樞紐，單一家族辦公室（SFO）數量顯著增長，截至2024年，新加坡已設立超過2,000間家族辦公室（按年增長43%）；香港則擁有超過2,700間。

報告指出，對於設立專屬家族辦公室，成本與其複雜性仍然是主要的障礙，這也使得家族考慮混合型與協作模式的家族辦公室。