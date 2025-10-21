摩根士丹利預計騰訊第三季收入按年增長13%　續列首選股

騰訊﹙0700﹚下月公布季績，摩根士丹利發表研究報告，預計騰訊第三季收入按年增長13%，非國際財務報告準則經營溢利升18%，遊戲及廣告業務具備潛在上升空間，其利潤率或持續擴張。該行重申騰訊「增持」評級，目標價為700港元，繼續列為首選股。

大摩上調騰訊2025至27年的非國際財務報告準則經營溢利預測1至2%，預計2025至27年資本開支為3200億元。該行看好公司在所有業務範疇的穩健增長，以及正面的營運槓桿、有限的競爭、資本管理和執行能力。

海通國際︰預測第三季收入按年升14%

海通國際發表報告，預測騰訊第三季收入按年升14%至1,900億元，非國際財務報告準則(non-IFRS)經營溢利料按年升19%至730億元。該行下調公司第三季遊戲和金融科技及企業服務毛利率預測至按季持平，基於《三角洲行動》遊戲或因版權分享導致毛利率較低，以及非支付金融科技業務及電商費用毛利率改善，遭收入組合轉向雲業務所抵銷。

騰訊輕微上調對騰訊季度銷售及推廣開支預測，基於遊戲推廣活動大量創新。該行維持騰訊「優於大市」評級及700港元的目標價。