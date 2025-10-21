周大福推「私人訂製」吸客　明年首季增T·MARK鑽石打印相片服務

周大福珠寶（1929）於2016年推出T·MARK鑽石成分品牌迎來升級，並計劃於2026財年第四季（2026年1月至3月）推出在T．MARK 鑽石上打印個人相片的服務，主打「私人訂製」。



周大福珠寶集團鑽石原料管理策劃中心總監許亨杰介紹指，T·MARK鑽石成分品牌，透過專利納米技術，為每顆鑽石刻上編碼及T 字印記，厚度僅為5納米，相當於在IFC放置一張A4紙。

他指，隨著集團近年開展品牌轉型，並加強天然鑽石品類的市場布局，進一步推出名為「CTF for You」的鑽飾私人訂製服務。顧客可在T．MARK 鑽石上自訂個人化編號、文字（如「ILvU1314」）及手寫語句，並刻於鑽石檯面上，為鑽飾增添紀念意義。

周大福珠寶：明年首季推T·MARK鑽石打印個人相片服務。（周大福提供）

許亨杰續指，目前於內地及香港僅周大福珠寶能夠擁有此項自主研發的技術，為進一步提升品牌附加值，周大福珠寶將以創新技術推動T．MARK 鑽石升級，並計劃於2026財年第四季（2026年1月至3月）推出在T．MARK 鑽石上打印個人相片的服務，開啟鑽飾個人化的新方向。

許亨杰認為，對於天然鑽石，市場需求仍在，價格有支持。（黃文琪攝）

HEARTS ON FIRE年內續增兩間

近年天然鑽石價格較低迷，許亨杰表示，雖然天然鑽石價格自2021年下半年見頂後大跌，但去年價格已趨平穩，目前波幅上落，會繼續加強對天然鑽石的推廣，現時香港門店約四成為T·MARK鑽石，帶有「私人訂製」元素的鑽石能刺激市場需求。

他又指，留意到顧客購買天然鑽石主要用於重要場合，0.5至1克拉的鑽戒仍受歡迎，而2至3克拉鑽石價格回升較快，至於帶有顏色的鑽石價格有上升空間。另外，中國市場偏好黃金飾品鑲鑽，故鑽石在一定程度上具有需求。

集團旗下鑽石品牌 HEARTS ON FIRE 亦積極拓展零售網絡，於今年8月至10月期間分別在澳門及台灣新開3個零售點，以回應天然鑽石消費市場的需求，今年仍會增開兩間。