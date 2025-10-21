大摩中國股票策略師﹕增持中國資產屬大勢所趨　籲關注AI等板塊

摩根士丹利首席中國股票策略師王瀅在活動上致辭時表示，近年來，眾多投資人對中國在多個領域的快速發展給予了高度評價。中國在人形機器人、自動化、生物科技以及人工智慧等方面均取得了長足的進步。然而，從全球投資人的總體配置來看，中國股票資產的倉位仍處於相對較低的水準。從長期來看，投資人對中國資產的進一步增持將是大勢所趨。



王瀅表示，股票配置方面，對於中國市場，摩根士丹利建議長期關注高科技板塊，包括人工智慧、自動化、機器人、生物科技、高端製造等，同時建議投資者持續配置高品質紅利股，以抵禦短期的市場波動。

對於美股市場，摩根士丹利偏好於優質股票、周期性股票和高運營效率的股票，但也要防止市場波動。

在歐洲市場，摩根士丹利建議增持國防、銀行、軟體、電信以及多元化金融等板塊。

美銀﹕中國股票下波買盤來自歐美基金

此外美銀證券的亞太證券策略主管Winnie Wu表示，投資者宜在10月底前維持風險偏好。根據近期與投資者的交流，新興市場純好倉投資者已經對中國持倉採取中性或超配策略；包括美國大型全球基金在內的許多全球基金對中國的倉位配置仍然很低。「一些全球科技類專業投資者顯然錯過了中國市場的反彈，部分原因是美國和歐洲今年的表現依然很好。我認為，如果出現下一波增量買盤，必須來自這些全球基金。」