中港股市高收　恒生指數重上26000點關　內險股攀升國壽飆6%

中港股市高收，其中上證指數及深成指數分別收復3900點及13000點。港股方面，恒生指數收復26000點之餘，升幅更一度超過500點。



恒指收市報26027點，升168點，國指升69點，報9302點，科指升74點，報6007點，全日成交額為2646.6億元。

阿里升2%

科技股普遍高收，阿里（9988）升2%，收市報165.1元，京東（9618）升0.6%，騰訊（0700）升0.5%，百度（9888）升0.3%。不過美團（3690）逆市跌0.2%，小米（1810）跌幅為1.4%。

零售股下跌，其中Labubu母公司泡泡瑪特（9992）瀉8.1%。其他零售股方面，布魯可（0325）挫4%，蜜雪集團（2097）跌2.8%，周大福（1929）升1.5%。

（小鵬汽車官網）

蔚小理同高收

汽車股方面，比亞迪（1211）跌0.9%，理想汽車（2015）升0.3%，蔚來（9866）升2.8%，小鵬汽車（9868）升3.7%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.3%，友邦（1299）升1.1%，平保（2318）升2.9%，國壽（2628）升6%。

至於內地股市，上證收市報3916點，升52點；深成收市報13077點，升264點。