渣打調高港上季GDP增長預測至3.2%　稱出口表現勝預期

渣打發表報告，將本港今年第三季本地生產總值（GDP）增長預測，由原先按年升2.2%上調至升3.2%，同時將今年第四季經濟場增長預測，由原先的0.8%上調至1.8%，主要受下半年以來出口勝預期及本地情緒改善所帶動。



報告提及，持續貿易政策不確定性，搶出口效應減退對短期增長帶來風險。該行亦上調全年本港GDP增長預測，由原先2.2%上調至2.8%。

渣打表示，硬數據反映本港出口及零售改善，又表示第三季出口維持強勁表現優於預期。其中7至8月商品出口按年升14.4%，維持次季按年升14%增長勢頭。今年首八個月，本港對中國內地及東盟國家出口分別升16.4%及近30%，主因搶出口影響，並抵銷對歐盟及美國出口下降。

該行又指出，8月起關稅及搶出口效應減退開始呈現，料對第四季出口帶來壓力。經季度調整後，6月至8月總出口較前值（5月至7月）按月減少，屬今年首見。

失業率升至3年高位

此外，報告提及截至今年8月，本港零售銷售貨值已連升四個月，單計8月份按年升3.8%，屬2023年11月以來最高；部分受惠於基數效應，同時股市情緒改善及樓市趨活躍都提振了消費情緒。第三季入境旅客量按年及按季各增長12%，支持旅業相關行業。

該行又指出，本港最新失業率升至3.9%，屬2022年9月以來最高，各行業表現參差，認為本地情緒改善料降低滯後勞工市場指標的壓力，維持整體勞工市場穩定。而《施政報告》提及未來兩至三年對基建的額外撥款料支持本地建築業。