日新任經濟財政大臣﹕期望央行實施適當貨幣政策　能多與政府溝通

日本自民黨總裁高市早苗於周二（21日）於國會「首相指名選舉」中勝出，成為新任首相。外界關注在貨幣政策取態「鴿派」，以及偏好擴張型財政政策的高市早苗，上場後對當地貨幣及財政政策帶來多大影響。新任經濟財政政策大臣城內實在上任後首次記者會上表示，政府與日本央行必須密切協調，推行負責任的宏觀經濟政策，期望央行實施適當的貨幣政策，以穩定方式實現2%通脹目標，同時與政府保持密切構通。



他指，日本經濟溫和復蘇，但同時需要關注美國關稅的影響。

2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

談及日圓匯價時，他認為日圓貶值提升出口商利潤及投資，但同時推高進口成本，在實質工資增長前，經濟需要得到支撐，政府將採取積極財政政策，同時兼顧財政紀錄。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

至於凱投宏觀亞太市場主管馬修斯在一份報告中説，高市早苗的政策在市場上的效果可能與安倍經濟學改革時大不相同。高市早苗主張繼續推行安倍經濟學，包括寬鬆的貨幣和財政政策。雖然安倍經濟學在一定程度上是提振通脹的一種方式，但目前的通脹已經超過了日本央行的目標。馬修斯表示：「我們的感覺仍然是，日本央行不會拖太久」，並補充稱央行不太可能受到政治壓力的影響。凱投宏觀認為，在高市早苗的領導下，日本國債將進一步被拋售，日圓將強勁反彈。