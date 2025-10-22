私募基金KKR﹕美元轉弱　促更多美國市場投資者　將資金轉泊亞洲

美國私募股權基金KKR聯席行政總裁Joe Bae指出，隨着美元失去動能、亞洲基本面表現亮麗，擁有龐大美國風險敞口的全球投資者將穩步把更多資本轉入亞洲。



《彭博》引述Joe Bae表示，這種調整並不等同於撤出美國，但全球投資者正在將他們的「增量美元」放到亞洲，而且亞洲的融資和數據中心基礎設施正在成為大主題。該地區機構的另類投資依然不足，而龐大的家庭儲蓄則提供了一大資金來源。

美國股市（Getty images）

他認為，隨着美元走弱，以及亞洲等其他市場從增長角度而言仍有基本面利好，投資組合將慢慢擴大亞洲敞口。

KKR亦加快在日本發展步伐，資本部署速度達到10年前的5倍，使得日本成為KKR在美國以外最活躍的投資目的地。日本目前是其亞洲最大市場，佔到該地區資產的40%。

日本股市。（視覺中國）

Joe Bae表示，日本居民財富高達14萬億美元，其中一半仍為現金，隨着儲戶轉向新的資產類別，日本將提供豐富的投資機會。

此外，KKR還在加倍押注其亞洲第二大市場印度。隨着印度人口結構、消費和製造業的蓬勃勢頭刺激需求，KKR正在投資收費公路、可再生能源和數字基礎設施。他表示，印度未來將成為KKR最大的基礎設施資本投資目的地之一。