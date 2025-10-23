Tesla上季經調整利潤降29%　盤後挫逾3%｜美股

電動車生產商Tesla（特斯拉）公布2025第三季度財報。季內調整後淨利潤17.7億美元，按年下降29%。每股收益0.39美元，上年同期0.62美元；第三季度調整後每股收益0.5美元，上年同期0.72美元，預測為0.54美元；第三季度毛利率18％，預估17.2％；第三季度自由現金流39.9億美元，預測為12.5億美元。



上季收入增12%至281億美元

該公司上季營業收入為281億美元，按年增長12%，預測為263.6億美元。

公司發布業績後，股價偏軟，於盤後交易時段跌3.4%，報424.18美元。

2025年8月 25 日，美國加州，一輛美國電動車品牌特斯拉（Tesla）生產的Cyber​​truck停在特斯拉商店外。（Getty）

公司表示，Cybercab、特斯拉半掛式電動卡車（Tesla Semi）及Megapack 3按計劃將於2026年啟動量產，Optimus首代產線正為規模化生產進行安裝部署。

另一方面，行政總裁馬斯克在公司財報電話會議臨近結束時，再次呼籲投資者支持其1萬億美元的薪酬方案，並猛烈抨擊反對該薪酬方案的股東諮詢機構。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）。（Reuters）

馬斯克再為萬億美元薪酬方案辯護

在這場長達75分鐘的電話會議臨近尾聲時，馬斯克表示：「我認為需要有足夠的投票控制權，以確保我有一定影響力，但也不能多到讓我在發瘋時不能被解僱。」

馬斯克以激烈的言辭為本來平淡的財報電話會議收場。此前會議內容主要圍繞特斯拉的人工智能項目、Optimus人形機器人以及無人駕駛出租車業務展開。特斯拉股東將於11月6日在奧斯汀舉行的年度大會上就這份薪酬方案進行投票。