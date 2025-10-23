花旗資助成長希望基金會50萬美元　為青少年提供AI技能培訓

花旗集團基金宣布，成長希望基金會獲選為在香港的受資助機構，將獲得50萬美元資金，推行為期兩年的項目，為基層青少年提供人工智能(AI)技能培訓，助他們準備投身職場。

花旗集團香港行政總裁及銀行業務主管辛葆璉表示，掌握AI技能在職場上的重要性與日俱增，具備AI素養已成為一項不可或缺的核心能力。集團很高興與成長希望基金會攜手合作，為青年提供AI技能培訓，幫助他們準備就業。此項目亦標誌其結合花旗集團基金的慈善資源與創新思維，以應對社會當前所需。

成長希望基金會行政總監陳妙瑜稱，花旗集團基金將資助基金會為基層青少年提供技能培訓，包括職能配對分析、求職策略、面試及應用AI的技巧。

另外，花旗集團基金將資助成長希望基金會在香港推行「求職獵人挑戰賽」，計劃為期兩年，旨在提升弱勢及基層青少年在AI時代的求職技能，協助他們成功錄取第一份工作。透過全面強化青年在職能配對分析、面試、能力測試、人際溝通及應用AI等求職技能，並以每年一次的求職比賽作為總結，讓參加者沉浸式體驗以AI主導的招聘及求職過程，善用AI，從而增強進入職場的自信心。

花旗集團企業服務與公共事務部環球主管Edward Skyler表示，現時青年投身就業市場仍需面對重重的難關，因此為新世代裝備相關技能和提供機會至為重要。花旗集團及花旗集團基金歷年來支持多個青年發展項目，協助青年獲得就業機會，並致力促進全球各地的經濟發展。期待與獲資助機構攜手解決青年就業技能錯配的問題。