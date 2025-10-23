日圓跌穿5.1算　日央行前理事料最快12月加息

日本央行將於下周舉行議息會議，惟外界預期隨著新首相高市早苗剛上任，日本央行屆時將會按兵不動。不過央行前理事前田榮治認為，高市早苗將推出刺激經濟方案以抵禦美國關稅政策風險。他預料央行會在今年12月加息至0.75厘，在明年夏季進一步加息至1厘，屆時將進入中性利率區間，不排除當局將會放慢加息步伐，以觀察加息對經濟的影響。



他又指出日本央行應對通脹問題有落後於形勢，導致經濟出現某些扭曲現象。

圖為2024年3月，國旗在日本央行外飄揚。（Reuters）

前田榮治表示，日本央行於今年底將掌握更多經濟數據，包括美國政府停擺而暫停的美國經濟數據，以及12月初發布的日本企業景氣調查，而且日本企業大型汽車製造業明年薪資規模的線索，亦會於屆時出現，故他估計日本央行將於今年12月或明年1月加息。

2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

貨幣政策正常化步伐過慢將引致多種副作用，例如大城市房價飈升，日圓疲弱亦推高家庭生活成本等，進而損害市民生活，故日本央行應穩步推進加息，並同時警惕經濟下行及物價上行的風險。同時預期當地經濟將繼續溫和擴張，因美國關稅對經濟增長的實際打擊較最初的擔憂為低，預計日本企業在資本開支及加薪計劃上保持樂觀。

每百日圓兌港元最新報5.098，跌0.29%。