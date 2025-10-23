日本秋祭於「鴨靈號」啟航　日本駐港總領事大讚維港夜景The best

香港人「哈日」，兩地有不少經貿往來。不經不覺，推廣日本文化嘅「日本秋祭in香港」今年來到第10年，日本領事館也搞搞新意思，請來大約20位港日商界與文化界嘉賓，登上傳統中式帆船「鴨靈號」，黃昏時分在維港兩岸行駛，一路欣賞維港醉人景色，一路嘆日式美酒佳餚。

日本駐港總領事三浦潤﹙左二﹚與本港商界名人，包括史美倫﹙左三﹚、查懋成﹙左四﹚及邱達昌﹙左五﹚上船前合照。

喺日本駐港總領事三浦潤邀請下，多位商界名人難得聚首一船，溫多娜現場所見，可謂「重量級」，包括貿發局主席馬時亨、遠東發展﹙0035﹚主席兼行政總裁邱達昌、香港興業﹙0480﹚主席查懋成及其太太、港交所﹙0388﹚前主席史美倫、羚邦集團﹙2230﹚創辦人趙小燕、信和集團資產管理董事蔡碧林、冠君產業信託﹙2778﹚行政總裁侯迅等等。

昨日傍晚天陰稍涼，落起毛毛雨，並無吹散各人雅興。三浦潤同溫多娜，十分喜歡香港這個城市，充溫活力，每天都有新事物出現，而香港維港景是全球一流﹙the best﹚，他祝福香港愈來愈好、經濟更上一層樓；此時現場眾人不忘將個波交畀貿發局主席馬時亨，打趣道︰「this is your job！」馬時亨旋即客氣咁話︰「nothing to do with me」，佢只係略盡綿力，香港經濟還是依靠特首同財爺。

日本駐港總領事三浦潤﹙右﹚與貿發局主席馬時亨﹙中﹚在船上有不少交流。

同場嘅邱達昌亦同溫多娜講，香港市面旺返唔少，多咗內地遊客，佢集團旗下酒店入住率也升咗唔少，邱達昌仲話香港一定要繼續保持國際化，才有吸引力。望住維港兩岸高樓燈火璀璨嘅夜色，洋溢中西文化；一艘中式帆船，盛載港日友誼，溫多娜絕對 Buy 邱達昌呢句話。

講返今年「日本秋祭in香港」，日本領事話目前有超過100個精彩活動參與，涵蓋電影、表演藝術、藝術與工藝、飲食、體育、知識交流及銷售推廣等多個範疇。活動將集中於10月至11月全面展開，大家不妨多參與，享受和風。