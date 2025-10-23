兩年前反駁香港金融遺址論「中」　馬時亨再為港經濟做神預測！

「日本秋祭in香港」今年來到10週年，日本領事館琴日搞搞新意思，喺傳統中式帆船「鴨靈號」為秋祭「啟航」，請來不少港日商界與文化界嘉賓參與，包括貿發局主席馬時亨。

馬時亨話當年 盛讚日本建築一流

「鴨靈號」黃昏時分喺維港兩岸行駛，對住香港地標之一嘅中銀大廈，馬時亨講起一段「與日有緣」喺往事。90年代初，他自美國回流香港，輾轉加入建築業一陣子，出任日本建設公司熊谷組董事一職。

熊谷組即現在的香港建設，早年在香港港承建了不少大型項目，如尖沙咀文化中心、機場快綫、香港日航酒店等等，而係1990年馬時亨擔任熊谷組董事時，中銀大廈剛剛落成啟用，也是由熊谷組負責承建。現為中銀香港非執董嘅馬時亨，自然時不時要上中銀大廈開會，佢話大廈「好似新嘅一樣」，不忘喺日本駐港總領事三浦潤面前，盛讚日本建築技術一流、日本人好注重細節。

貿發局主席馬時亨﹙中﹚向日本駐港總領事三浦潤﹙右﹚訴說個人往事。

再作預測 料港超越倫敦

背靠太平山，包括中銀大廈在內的中環建築群光彩奪目，但其實約兩年前，香港籠罩金融遺址論，誰想到今年強勢回歸，港股大升逾三成、IPO市場再度熾熱？馬時亨同溫多娜講，佢早在2023年底已公開講，香港國際金融中心遺址是廢話，2025年會見到曙光，現在算是預測正確。

佢仲同溫多娜做多次預測，話兩年後香港金融中心排名會升至第二位，除了因為香港IPO、債市及財富管理表現好好之外，亦因為對手倫敦落後。

馬時亨解釋，英國脫歐對其國金中心地位造成好大衝擊，好多銀行離開倫敦，佢無開名話有美資投行一次過搬咗幾百人去法國，「英國脫歐係一個大錯誤！」