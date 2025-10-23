港9月通脹1.1%　衣履價卻下跌　政府﹕短期內通脹應維持輕微

政府統計處公布今年9月份的消費物價指數。9月份整體消費物價按年升1.1%，符市場預期，按年升幅與8月份相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在9月份的按年升幅（即基本通脹率）為1%，較8月份升幅（1.1%）略低。



政府指出，經季節性調整的綜合消費物價指數，截至9月止4個月的平均每月升幅為0.3%，與截至8月止的3個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.1%及0.2%。

大埔超級城一田超市。（洪芷菁攝）

交通價格按年升2.2%

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在9月份錄得按年升幅的類別為交通（上升2.2%）、煙酒（上升2.0%）、住屋（上升1.7%）、雜項服務（上升1.6%）、外出用膳及外賣（上升1.2%）、雜項物品（上升0.4%），以及電力、燃氣及水（上升0.4%）。

另一方面，當月份錄得按年跌幅的類別為衣履（下跌3.7%），以及耐用物品（下跌3.1%）。

9月基本綜合消費物價按年1%

政府發言人表示，9月消費物價通脹仍然輕微。基本綜合消費物價指數按年上升1.0%，與近月的升幅大致相若。各主要組成項目的價格壓力大致穩定。展望將來，由於本地成本升幅仍然受控和外圍價格壓力不大，整體通脹短期內應維持輕微。