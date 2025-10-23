耀才：恒指有力守穩二萬五　中美貿易消息對港股影響有限

耀才證券研究部總監植耀輝指出，港股近日走勢反覆，主要受中美貿易消息時好時壞影響，但除非情況顯著惡化，否則對港股影響有限，相信恒生指數有力守穩25000點，但要重返早前高位27381點，需要更多利好消息，並指「有好消息會挾返上去」已成常態。



耀才執行董事兼行政總裁許繹彬就指，年內累計超過680萬人次參與新股市場，IPO新規實施後，多隻新股公開認購人數超過10萬，反映投資者參與熱烈。

許繹彬指出，今年首3季共有近70隻新股上市，累計集資額逾1,800億元，按年增長逾2倍，預期全年共有100隻新股上市，集資額有望突破3,000億元。

耀才證券與理工大學調查顯示，耀才客戶中逾70%受訪投資者年初至今在股票市場錄得正回報。（圖左為耀才執行董事兼行政總裁許繹彬，圖右為理大副教授趙靜）

耀才與理大調查：逾70%受訪投資者年初至今在股市獲利

耀才證券與理工大學調查顯示，耀才客戶中逾70%受訪投資者年初至今在股票市場錄得正回報，當中有41%受訪者表示，平均賺幅達10%至30%；26%受訪者表示，平均賺幅少於一成。

耀才證券聯同香港理工大學今日舉行「港股走勢民意調查結果」發佈會。 （由左至右：耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬、香港理工大學副教授趙靜博士、耀才證券研究部總監植耀輝）

調查發現，投資者對港股前景看法較分化，約34%受訪者看好未來表現，約27%和34%受訪者分別看淡前景和持中性看法。62%受訪投資者計劃增加資金投入，另有28%受訪者指，若恒指回調至21000點將會「撈底」。

理大副教授趙靜表示，大多受訪者認為中美貿易戰及國內刺激政策是影響股市表現的關鍵，反映香港作為內地與世界之間的橋樑，全球政治、經濟和軍事的局勢變化都會影響港股。