金融科技｜余偉文﹕75%銀行將AI融入業務　另稱要擴展人才庫

近年香港積極推動金融科技發展，金管局總裁余偉文於《匯思》專欄發文，指出當局過「Fintech 2025」主動出擊，推動香港銀行業向更創新、更具韌性的未來前進。隨着這段旅程快將進入新篇章，正好回顧策略背後的三大支柱﹕全面推展銀行數碼化、擴展金融科技人才庫、透過資源政策支持生態圈發展，其餘兩大支柱，包括央行數碼貨幣及數據基建，將於下周的「匯思」文章再作探討。這些支柱鞏固了香港作為領先國際金融中心的地位，並進一步推動數碼轉型的進程。



余偉文指出，「全面推展銀行數碼化」旨在支持銀行在業務運作流程的前、中、後台，全方位應用金融科技。在這方面，金管局進行了一系列工作，鼓勵銀行在不同業務範疇，全面採用金融科技，又指出8間數字銀行（前稱虛擬銀行）自成立以來，一直迅速擴張客戶基礎，尤其吸引年輕及中小企業用戶。數字銀行原生的數碼業務模式涵蓋儲蓄與貸款等核心服務，它們有些也開始提供投資及保險產品，同時也激勵了傳統銀行加速自身數碼升級。截至今年6月底，8間數字銀行合共擁有340萬名客戶，客戶存款為770億元，貸款總額為290億元。

余偉文亦表示，短短數年內，香港銀行已由最初的探索階段，轉型至將金融科技融入整個營運流程。根據金管局於2025年發布的「科技成熟度評估」報告，金融科技的使用率現已達95%。客戶逐漸體驗到科技帶來的便利，包括透過手機應用程式遙距開戶、利用替代數據簡化的貸款流程，及採用人工智能（A.I.）強化網絡安全的深偽檢測技術。

余偉文又表示，A.I.已經成為推動銀行各項營運進一步數碼化的關鍵。金管局透過研究及培訓，推進A.I.的應用，令使用率得到顯著提升：今年的調查顯示，75%的銀行已將A.I.融入業務，相對2022年的59%有所提升。金管局與數碼港合作設立生成式人工智能（GenA.I.）沙盒，在鼓勵探索新技術的同時，有效應對新風險，深化「負責任創新」。

這些發展標誌着銀行數碼化由「全面推展」邁向「成功落實」的轉變，顯示科技創新正為大眾帶來價值，突顯香港積極建立一個數碼驅動、以客戶為本的生態圈，為銀行客戶提供更多元、更安全、更流暢的體驗。

余偉文表示，承接着良好勢頭，香港即將進入金融科技策略的新階段。透過一連串具體措施與監管指引，已經成功完成「全面推展銀行數碼化」的旅程，也走得更遠，加快推動負責任創新，擴展金融科技人才庫，以及透過資源政策支持生態圈發展，鼓勵銀行積極採用新科技，同時維持香港金融體系的穩健。