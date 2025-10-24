四中全會｜中銀證券料先進製造業及AI等行業　受惠十五五規劃

中共二十大四中全會已於周四（23日）閉幕，全會審議通過「十五五．規劃建議。中銀證券發表報告，二十屆四中全會為「十五五」規劃定向定調，在結構優化與高質量發展中尋找增量，A股有望由政策托底走向結構升級的新起點。



中銀證券指出，從主體內容上看，會議公報延續了「穩中求進」的總基調，提出要推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，並強調「十五五」時期要「加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力」、「建設現代化產業體系」、「建設強大國內市場，加快構建新發展格局」、「進一步全面深化改革」、「堅持高質量發展」等。中國經濟或將續從增量擴張向結構優化轉型，更加聚焦創新驅動、實體經濟和國內大循 環體系建設。

從產業結構上看，公報提出「建設現代化產業體系」、「堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上」、「加快高水平科技自立自強」、「引領發展新質生產力」、「培育壯大新興產業和未來產業」，明確了下一階段政策資源的投向。先進製造業、人工智能、新能源、新材料、軍工、航空航天、數字基礎設施等板塊有望成為「十五五」規劃的主線受益者。

與此同時，綠色轉型與能源革命再度被提及—「以碳達峰碳中和為牽引」、「加快建設新型能源體系」，意味著綠色電力、儲能、節能環保及碳管理領域或將重回政策前台。A股市場中與之匹配的方向主要集中在新能源裝備鏈、工業母機、算力與光通信、高端製造等主題。

料再次確認消費升級

中銀證券指，四中全會公報還強調「建設強大國內市場」、「以新需求引領新供給，以新供給創造新需求」，消費和服務業升級有望成為另一條重要政策主線。未來政策或將更多依靠改善民生、促進就業和擴大中等收入群體來形成內需循環的內生動力。消費升級、醫療健康、文旅服務、養老產業以及教育科技等方向的長期空間有望再次確認。區域協調發展、鄉村振興和城鎮化建設的疊加，或將帶動基礎設施建設、建材、工程機械等板塊在穩增長階段迎來階段性修復。

四中全會公報體現了政策的延續性與方向的確定性，在穩增長的同時，強化了改革和創新的縱深推進。建議投資者在策略上保持中高倉位結構，短期關注政策驅動的先進製造、科技硬件、綠色能源鏈與數字經濟方向；中期重點配置有望受益於「新質生產力」和「內需升級」的成長主線，同時保留一定權重於高股息、低估值的金融、電力和公用事業板塊，以平衡波動與收益。整體來看，二十屆四中全會的召開標誌着「十五五」時代的開篇，A股市場將迎來以高質量發展為核心的「結構性行情下半場」。