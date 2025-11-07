泡泡瑪特神話現裂痕　股一藍價便殘　拆解港股染藍魔咒

香港金融市場流傳著一個都市傳說，就是上市公司一旦晉身成為藍籌股後，便是股價從高位回落的起步點。相反若果被剔出恒指，卻是迎來翻身之日。這個傳說，亦成為部份投資者，採取逆向操作的指標。



市場人士會關注，究竟藍籌魔咒是一個都市傳說，或是反映出股價見頂的信號？與其「一味靠估」，不如透過實際例子作出分析吧。

恒生指數為港股市場中，最具代表性的指數。

要數晉身成為藍籌股後，股價大幅走樣的最佳例子，就肯定非Labubu母公司泡泡瑪特（9992）莫屬。該公司在今年8月22日，獲恒指公司宣布納入為藍籌股。雖然染藍後股價曾有短暫的蜜月期，並且再創下新高，但是股價升勢相當短暫，之後便進入持續下跌階段。至今年10月底，即在短短兩個多月時間，股價累計跌幅達到35%。表現遠遠落後於大市。至於在分析有關現象前，不如先了解一下要晉身成為恒生指數成份股，又有何條件？以及為何上市公司視獲染藍為榮耀？

恒生指數由88隻成份股組成，反映出目前中港兩地經濟狀況。（夏家朗攝）

小題一﹕要納入恒生指數 須過符兩要求

恒生指數自1969年面世以來，一直為香港股市中最具代表性的指數。相信唔少上市公司，都希望有朝一日可以成為指數成份股的一員。從1969年推出恒生指數以來，只有4間公司一直可以堅守藍籌身份。其中之一，就係本地龍頭企業滙豐控股（0005）。可想而知，若上市公司能夠成為恒指成份股一員，絕對是一個榮耀。因為獲納入成份股，反映出市場人士，已經肯定有關上市公司能夠作為行業代表。

要成為恒生指數成份股，要符合兩項要求﹕分別是市值及股份流通性。截至今年10月31日，恒指成份股中市值最大的上市公司是騰訊（0700），其市值超過5.7萬億元。至於市值最低的藍籌股為國藥（1099），市值約為260億元。要追上騰訊的市值，相信係相當艱鉅，但是追趕國藥的市值，又似乎並非難以做到。就以同為醫藥股的信達生物（1801）為例，公司市值接近1,500億元，已超過不少成份股市值。單論市值，已足夠晉身恒生指數。因此每當恒指公司季檢前夕，市場人士會將信達生物視作為「染藍」熱門。

恒指改革反映經濟轉型及中港融合

既然獲得納入藍籌股的上市公司，都是行業代表，背後反映相關公司，不論在業務發展上或是業績表現上，都是手執牛耳。

目前恒生指數合共有88隻成份股，除了滙豐及中電（0002）等老牌藍籌股，以及新地（0016）及長實（0001）等本地地產公司。

滙豐等4間公司，一直是恒生指數成份股。

隨著中港兩地經濟日益融合，以及內地企業積極來港掛牌，因此恒指公司對恒生指數進行改革。在過去20年，將大量中資公司加入恒生指數內。包括建設銀行（0939）及中國人壽（2628）等大型國企。近年亦有納入大量內地民企，例如騰訊及阿里巴巴（9988）等科技企業，以及納入藥明生物（2269）等醫藥企業。相關改革，不單止顯示出中港兩地經濟融合，以及中資企業，在香港金融市場上扮演更重要的角色，同時亦反映出經濟發展模式。例如騰訊等獲「染藍」，反映出科技行業在內地經濟影響力逐步提高，所以恒生指數就是經濟狀況的指標。

既然獲納入恒生指數是榮耀，又為何金融市場上有「藍籌魔咒」的說法？同時又是否有足夠例子，去驗證相關說法是否成立？翻查從2024年2月至今年8月，恒指公司合共7次季度檢討結果，合共有3次季檢是決定不作出調整，另外4次的季檢結果是有調整成份股組合。其中被剔出的股份，包括新世界（0017）﹑碧桂園服務（6098）。至於納入的股份分別為快手（1024）﹑新東方教育（1787）﹑比亞迪電子（0285）﹑美的集團（0300）﹑中通快遞（2057）泡泡瑪特﹑中電信（0728）及京東物流（2618）。恒生指數成份股由82隻增至88隻。

美的集團在今年6月獲納入恒指成份股。

晉身藍籌股價定變醜？

至於獲納入恒指的8間上市公司股價表現如何？翻查比亞迪電子自去年6月7日﹑即正式獲納入恒指前夕至今年10月31日，期間股價累積升幅13.1%。至於今年6月染藍的美的集團，期間股價累積升幅約為11%。兩間公司股價染藍後，股價都有錄得升幅，而美的集團表現更跑贏恒生指數。

不過亦有上市公司染藍後股價大幅下挫，最佳的例子就是泡泡瑪特，泡泡瑪特股價近年乘勢而起，Labubu更出現「一娃難求」狀況，成為泡泡瑪特業績及股價上升動力。今年8月泡泡瑪特獲納入恒指前夕，公司發布了中期業績，半年多賺近4倍至45.74億元人民幣，收益按年增加204%至138.76億元人民幣。其中Labubu所屬的精靈天團系列，收入達到48.1億元人民幣，佔整體收入為34.66%。雖然仍未能撐起半邊天，但是已反映Labubu是泡泡瑪特的金蛋。主席及行政總裁王寧在發布會上，對今年公司業務發展相當樂觀。他指出曾希望今年公司收入，可以達到200億元人民幣，但是現在感覺，今年應該300億元人民幣也很輕鬆。在業績加持下股價很輕鬆地，站上320元再創新高。

泡泡瑪特THE MONSTERS心底密碼系列迷你版LABUBU（POP MART官網）

恒指公司在8月22日收市後，宣布將泡泡碼特納入恒指，在之後兩個交易日公司股價延續升勢，一度高見339.8元，市值超過4000億元。之後公司股價持續向下，在10月23日，股價曾單日下跌11.3%。其後股價未見太大起色，於10月31日以221.6元收市。即短短兩個多月時間，公司股價累計跌幅接近35%。同期恒生指數卻錄得約2.2%升幅，反映出泡泡瑪特遠遠跑輸大市。

同樣在8月22日，獲恒指公司宣布納入恒指的中電信，以及京東物流，兩者累計跌幅約8.5及2.5%跌幅遠遠低於泡泡瑪特。看來泡泡瑪特是藍籌魔咒的最有力證據。

券商合力唱好 股價亦未見起色

泡泡瑪特股價跑輸大市是事實，是因為估值太高？或是因為有競爭對手出現，導致Labubu受歡迎程度已大不如前？目前還未有定論。不過泡泡瑪特在今年8月底，推出的Mini Labubu，在二手市場未見有聲勢浩大的反應，難免引起外界有這樣的猜想。

但是券商對泡泡瑪特仍然抱持正面看法，包括滙豐及摩根大通等券商，在泡泡瑪特於10月21日，公布第三季收入按年增加介乎2.45倍至2.5倍後，隨即發表報告唱好。將目標價上調，最新目標價分別為392.5元及350元，投資評級分別為買入及增持。摩根大通更指出，泡泡瑪特第三季業績優於預期，預料在第四季業績更強勁，認為可以受惠於產能及節日與假日。至於在一眾券商中，瑞銀給予泡泡瑪特的目標價最牛，達到435元，更指出公司第三季，在本地及海外市場季績顯著較預期理想，並且接近高峰季。

即將推出的「星星人美味時刻系列」。（Pop Mart官網）

券商的加持，只能讓公司出現短暫的反彈，至10月23日股價再度下挫，跌幅更是半年以來最大，其後股價更不斷向下。看來眾券商要再努力，先可以讓公司擺脫藍籌魔咒，又或者是Labubu等一眾精靈，以及與星星人合力，才可以讓泡泡瑪特解除魔咒。