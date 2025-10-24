內媒﹕京東美團及餓了麼等外賣平台　同日遭市監局上門調查

內地傳媒引述消息人士指出，京東 （9618） 、美團 （3690） 及阿里（9988）旗下餓了麽等公司，於10月中旬，同一天被國家市場監督管理總局上門調查，涉及食品安全、平台對商家經營資質審核等問題。



《經濟觀察報》引述消息人士指出，除三大外送平台，抖音受到調查。自2022年開始，抖音透過「小時達」切入即時零售業態，目前覆蓋鮮花、蛋糕、生鮮等類別。

京東旗下外送員。（視覺中國）

報道指出，今次調查和以往約談相關業務負責人的形式不同，當日市監總局工作人員上門，全程透過執法記錄儀攝錄，要求召業務負責人回公司接受問詢。部分公司被駐場問詢數日，也有公司消極配合執法。

接受調查的平台人士解釋，引發此次調查的原因之一，是有用戶在某外賣平台買到了貨不對辦的蛋糕，下單和收貨的蛋糕品牌不一致，用戶質疑進駐該外賣平台的商家經營資質不規範，遂將問題反映至監管部門。監管部門調查發現，存在問題的商家進駐多個平台，不止一家平台存在蛋糕貨不對辦的問題。

2025年8月27日，北京夜晚下雨，餓了麼外賣員送餐。（CFP）

據報道指出，上門前相關部門要求平台準備所需材料等；配合檢查後，截至10月23日，暫未收到整改等要求。「目前調查仍處於進行時。各家平台正在寫材料，向監管部門滙報情況。」