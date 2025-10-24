內地私募大佬但斌　最新美股持倉露玄機　首次買入阿里巴巴！

內地私募大佬但斌執掌的東方港灣海外基金，向美國證監會提交了13F報告，公布了其2025年三季度的持倉動態。

東方港灣海外基金三季度管理規模約12.92億美元（約92億元人民幣），較二季度的11.27億美元有所增長，持倉標的從二季度的13只增加至17只。

前十大重倉股依舊以科技龍頭為主，合計權重92.45%，分別是英偉達、谷歌C、3倍做多FANG+指數ETN、3倍做多納斯達克100ETF、Meta、微軟、特斯拉、蘋果、COINBASE和阿里巴巴。

(本文內容均為客觀數據訊息羅列，不構成任何投資建議）

但斌三季度的調倉可以概括為「三大買入」和「兩大減持」：

「三大買入」：

①首次買入阿里巴巴：

這是三季度最引人注目，且重磅的操作之一，新買入22.1萬股，且是有13F記錄以來首次買入，佔組合比重3.06%，新晉前十大重倉榜單。

9月17日，但斌在社交媒體上直言，阿里、騰訊等網路巨頭能創歷史新高，非常有意義！他以阿里巴巴的為例，該股當前市值僅為亞馬遜的15.25%，認為中國的網路公司相對於美股巨頭存在巨大的價值重估空間。

值得一提的是，今年9月22日，華爾街明星基金經理'木頭姐時隔四年首次建倉阿里巴巴，並同步增持百度等中國科技股，此後還持續加倉這兩隻個股，引發市場對中國科技板塊價值重估的熱議。

②強化AI產業鏈佈局，新進了兩家重要的半導體公司：博通和Astera Labs。

但斌認為，博通的定製化ASIC晶片與英偉達的GPU是互補而非替代關係，兩者將並行發展以滿足差異化的AI基礎設施需求，標誌着其AI投資從核心晶片龍頭向更廣泛的產業鏈環節延伸。

③涉足加密資產領域，新買入BitMine Immersion Technologies

（BMNRD，這是一家業務涵蓋加密貨幣挖礦和冷卻技術的公司），延續了二季度新進加密資產標的Coinbase的操作，反映了但斌對加密貨幣這類新興資產的興趣。

「兩大減持」：

①大幅減持亞馬遜與奈飛：

對這兩家公司持股數分別減持了50%和71.5%，導致它們退出了前十大重倉股行列。

這兩家公司股價在三季度均處於相對高位，且後者三季度高位回調10%。

因三季度營業利潤率不及預期，隔夜奈飛跌超10%，創2020年4月份以來最大單日跌幅。

華爾街大行亦紛紛下調奈飛目標價，摩根大通將奈飛目標價從1300美元下調至1275美元，韋德布殊證券、派傑投資將奈飛目標價從1500美元下調至1400美元。

②調整槓桿產品：

在槓桿工具方面，新進了2倍做多GOOGL ETF，同時清倉了二倍做多英偉ETF。

這一操作在維持槓桿產品總體佔比（21%）的前提下，可能體現了但斌對谷歌AI業務發展確定性的進一步看好，或是對英偉達短期漲幅過快的戰術性調整。

值得關注的是，但斌今年上半年連續兩個季度堅減持英偉達的同時，加倉谷歌，第二季度大手筆加倉谷歌約26.7萬股，使其從第六大重倉股躍升為第二大重倉股，反映但斌對AI佈局的思路進化。

但斌多次公開表示，人工智能並非短期熱點，而是一場可能持續10-30年的重大技術革命。

他認為，投資必須抓住這個時代機遇。因此，東方港灣的持倉緊密圍繞AI全產業鏈佈局，當前佈局領域主要集中在AI基礎層（英偉達），同時也關注AI垂直應用層，谷歌、Meta在扮演了AI應用落地和生態賦能的關鍵角色。

東方港灣的近兩年的業績表現也的確可圈可點，東方港灣在2023、2024連續兩年獲得了百億私募業績冠軍，今年4月驚魂回撤後V型拉升，業績也重新走強。

對於近期圍繞OpenAI形成「AI萬億資本閉環」帶來的泡沫論，但斌10月8日談及英偉達與OpenAI合作帶來的爭議時表示：始終堅定看好AI：

「也許是還沒有及時反應過來，也許是市場本身的規律在起作用，在華爾街擔心了一天『AI泡沫』之後，今晚截止目前相關公司基本都是漲甚至大漲的。還是那句話：『此刻，錯失一個時代的風險，遠大於泡沫的風險』。」

在8月被問及對人工智能時代的看法，但斌的回答毫不意外：人工智能！

他認為：

【未來十年有望成為人工智能發展的關鍵核心期，這將是投資者擁抱時代級變革、把握歷史性機遇的重要窗口。智能革命（AI）堪比蒸汽革命，預計將開啟新一輪社會財富擴張。】

後續的投資方向有哪些？

但斌的回答是：

【目前，投資佈局人工智能領域是我們的主要方向之一，同時也會關注A股、港股和美股等市場中優質的投資標的。在投資思路上，我們會以成熟的行業龍頭企業為主，同時也會關注和尋找新興領域可能存在的投資機會。】