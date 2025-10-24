中海外上季經營溢利逾10億人民幣　首3季合約銷售1705億人民幣

中海外（0688）公布今年第3季業績，截至今年9月底，收入為197.8億元（人民幣‧下同），經營溢利為10.3億元。



公司又指出今年首3季收入為1,030億元，經營溢利為131.5億元。

公司亦指出，連同其聯營公司及合營公司，今年首3季實現合約物業銷售額1,705億元，相應銷售面積為758萬平方米。

季內新增9幅地

公司表示於第3季，在內地5個城市新增9幅土地（包括將透過已簽約股權交易所獲得的土地），新增土地儲備總建築面積為149萬平方米，權益建築面積為106萬平方米，總地價為605億元，權益地價為365.2億元。

中海外指出，聯儲局在今年第3季重啓降息，而全球經濟依然複雜多變。中國持續落實各項針對性宏觀政策，經濟穩中有進，但依然面臨內外部多重風險挑戰。季內儘管房地産仍處於下行階段，但得益於多地因城施策穩定房地産市場，積極支持剛性和改善性住房需求釋放，全國商品房銷售同比降幅收窄，房地産市場止跌回穩態勢持續鞏固。

稱財務健康現金充裕

公司表示財務健康、現金充裕、資產質量優異、安全屏障厚實、資源聚合能力持續增強，保持攻守兼備的發展態勢，比較優勢進一步彰顯，有信心保持穩健可持續的高質量發展。