鄭志剛與拿度同場對談　「久休」亮相聚焦公益事業與科技新布局

新世界發展（0017）前行政總裁鄭志剛自去年辭任集團CEO一職後，其動向一直備受外界關注。時隔多月，他近日頻頻「亮相」，今日（24日）便以「愛望基金」（The WEMP Foundation）創始人身分再次對傳媒公開露面，還與著名網球手拿度同場對話。

鄭志剛在活動中透露，過去三年半來一直低調運作基金項目，並會親自落區跟進度。「唔係話就咁做咗個program，但唔知下面發生咩事，所以我間唔中都會自己落場睇一睇。」去年他辭任新世界CEO時，曾表示將投放更多時間於公共服務及個人事務，而愛望基金正是他以私人名義成立的非牟利組織。

愛望基金（WEMP）與拿度旗下Rafa Nadal Foundation（RNF）結成夥伴關係，支持全球兒童及青少年發展健康身心生活。

鄭志剛表示過去三年半來一直低調運作基金項目，「唔係話就咁做咗個program，但唔知下面發生咩事，所以我間唔中都會自己落場睇一睇。」（夏家朗攝）

拓展國際環保合作

事實上，「久休復出」的鄭志剛，在公益、公職領域活躍了不少。由他擔任主席的香港財富傳承學院，近日也與摩納哥阿爾貝二世親王基金會達成合作，共同推動亞洲家族財富轉化為海洋經濟的關鍵驅動力，並在可持續發展領域進行合作，旨在加強香港作為全球家族慈善樞紐的地位。

除了公益領域，鄭志剛在商業層面亦積極拓展。上週美國短視頻平台 Crisp Momentum 宣布，委任鄭志剛為董事會主席。據了解，鄭志剛成立的上合發展控股(ALMAD Group）已收購該公司約24%股權。鄭志剛指出，短視頻正不斷重塑人們與文化、資訊及娛樂的互動方式。Crisp Momentum 則表示，借助鄭志剛的遠見與資源，公司將加速擴大品牌規模，為全球用戶帶來更多以移動體驗為核心的娛樂內容。

佈局短視頻平台

