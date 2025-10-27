滙控公布業績前夕　就馬多夫詐騙案相關訴訟　撥備近86億

滙豐控股(0005)公布與馬多夫(Bernard Madoff)詐騙案有關之Herald Fund SPC訴訟的最新資料。，將會在2025年第三季的綜合財務業績中，就有關訴訟確認11億美元(85.8億港元)準備，對集團的普通股權一級資本比率帶來大約15個基點影響。

在2009年於盧森堡一宗與Bernard L. Madoff Investment Securities LLC詐騙案有關的訴訟中，HSBC Securities Services Luxembourg(HSSL)正就Herald Fund SPC提出歸還證券及現金的申索進行辯謢。

於2025年10月24日，盧森堡最高法院駁回HSSL就Herald歸還證券申索提出的上訴，但接納HSSL就Herald歸還現金申索提出的上訴。HSSL現將向盧森堡上訴法院提出第二次上訴。假如HSSL在第二次上訴中敗訴，則會在上訴法院的後續訴訟中對HSSL需要支付的金額提出抗辯。

滙控又稱，有見及此，將會在第三季的綜合財務業績中確認11億美元準備。鑑於第二次上訴尚待審理，以及與確定歸還金額相關的複雜程度和不確定性，最終的財務影響或會有重大不同。這項準備將分類為重大須予注意項目，不會對2025財政年度不計及須予注意項目的平均有形股本回報率或任何股息造成影響。

滙豐將於明日﹙28日﹚公布第三季業績。該行同時宣布，已完成30億美元股份回購。