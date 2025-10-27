金融領袖峰會丨今屆主題出爐　金管局料約300位國際金融領袖出席

由香港金融管理局主辦的第四屆國際金融領袖投資峰會將於11月3至5日在本港舉行。金管局總裁余偉文在《匯思》撰文表示，大約300位國際金融領袖將於下周聚首香港參與峰會，當中包括超過100位集團主席或行政總裁。

本屆峰會的主題是「駕馭變局 砥礪前行」。在高樓林立的香港，穿插着無數蜿蜒於綠丘、灣畔、叢林的山徑古道。「行山」需要留意天氣狀況、地形變化，沉着應對突發情況。同樣地，面對複雜多變的地緣經濟環境，金融領袖亦需要具備風險意識，作出審慎周全的部署，更要有靈活應變的能力和韌力。2025年見證着貿易政策突變、債務水平攀升、經濟增長放緩，金融領袖和監管機構力求在動蕩的環境中站穩腳步。

余偉文指出，在此背景下，金融領袖將在主峰會探討年內在宏觀經濟、貿易與數碼領域的重要趨勢和發展，以及不同金融市場、資產類別和地區未來幾年最突出的機遇與風險。「與國際投資者對話」研討會將深入探討環球投資市場的最新趨勢、風險和機遇。

沿襲歷屆峰會安排，首日將設歡迎晚宴，翌日是主峰會，而第三日，亦即峰會的最後一日，金管局、證券及期貨事務監察委員會和金融學院將合辦「與國際投資者對話」研討會。