AsiaPac Net Media：以AI驅動全渠道營銷，助品牌突破地域界限

在全球數碼化浪潮下，品牌如何跨越地域界限、拓展國際市場，已成為企業發展的關鍵課題。作為亞太區領先的AI驅動全渠道數碼營銷科技公司，亞太網絡資訊有限公司（AsiaPac）正通過整合式跨境績效數碼營銷解決方案及AI SaaS平台，助力品牌實現「出海」與「入海」的雙向突破，找到更有效的市場切入點。



AI SaaS 平台：數據驅動的營銷新引擎

消費者行為日益碎片化，單一渠道營銷已難以滿足需求。品牌需通過多渠道觸達受眾，但這也帶來了新的挑戰：如何高效管理這些渠道？如何最大化營銷成效？

面對這些挑戰，品牌不僅需要執行力，更需要一個能整合科技與策略的合作夥伴。憑藉30年豐富營銷經驗， AsiaPac 已從傳統市場推廣代理轉型為數碼科技領域的先驅者。其子公司AdTechinno推出的四大AI SaaS平台—OptAdEasy、KOOLER AI、Kolsify及APHub，為全球品牌提供數據驅動的智能解決方案，顯著提升跨境營銷的精準度與成效。

AdTechinno 的4大AI SaaS平台：OptAdEasy、KOOLER AI、Kolsify及APHub。

從廣告管理到KOL合作，再到虛擬內容創作與程序化廣告投放，AsiaPac的 AI SaaS 平台貫穿營銷活動的每一個環節。例如，品牌可以通過AI驅動的OptAdEasy實行Meta與Google Ads的跨平台廣告優化，同時利用KOOLER AI 網紅管理平台分析KOL數據及競爭對手，挑選最佳合作對象。此外，Kolsify的虛擬人像技術為品牌創造更具吸引力的內容，而APHub作為一個程式化DSP平台，整合線上與線下廣告資源(pDOOH)，幫助品牌實現無縫的全渠道推廣，確保營銷活動的全面覆蓋與高效執行。

AsiaPac創辦人及行政總裁陳楚冠 Daniel Chan表示：「我們的AI SaaS平台不僅能幫助品牌提升營銷效率，還能通過平台之間的協同作用，以數據驅動方式實現更精準營銷目標，讓品牌在競爭中保持領先地位。」

出海與入海：品牌全球化的雙向橋樑

對於亞洲品牌來說，邁向國際市場的最大挑戰在於克服文化差異並建立清晰的全球品牌定位。AsiaPac通過深入分析目標市場，選擇合適的平台與策略進行推廣，讓品牌觸及目標受眾並建立深度連結。近年來AsiaPac不僅專注於中國內地市場，更成功走向國際舞台，贏得多個世界級品牌的信任，打造了一系列矚目的營銷活動。

同時，亞洲市場的多樣性與複雜性是國際品牌入海的最大挑戰。僅亞洲便有超過10個主流平台，如香港的Instagram、內地的小紅書和韓國的Kakao Talk，每個平台都有特定的受眾與文化特性。作為多個媒體平台的官方合作夥伴，AsiaPac熟練各平台的廣告操作與投放策略，實現品牌價值最大化。

AsiaPac行政總裁陳楚冠Daniel Chan。

Daniel 指出：「亞洲市場是由多元文化與語言組成的複雜商業生態，我們幫助國際品牌制定有效的本地化策略，確保他們在每個市場都能取得成功。」AsiaPac 在亞太區設有 14 個辦事處，覆蓋香港、台灣、澳門、中國內地、日本、韓國以及東南亞等地。憑藉對各地區市場的深刻洞察，為品牌量身定制長勝策略，助力其順利拓展全球業務。

全渠道營銷：線上線下無縫整合

全渠道營銷（Omni-channel Marketing）是近年品牌營銷策略中的熱門關鍵字 。Daniel 強調：「全渠道營銷的核心在於無縫整合。無論是線上還是線下，品牌都應該在每個接觸點與消費者建立深度連結。這不僅能提升品牌曝光度，還能有效推動轉化。」

AsiaPac曾協助跨國投資管理公司在香港推廣基金組合。通過戶外廣告、數碼廣告與社交媒體的無縫整合，不僅提升了該品牌與基金產品知名度，還推動了投資者的參與熱度。

持續創新，AsiaPac 成就品牌新高度

在全球化的競爭中，速度已成為企業制勝的關鍵因素。AsiaPac的AI SaaS平台與全渠道營銷策略，助力品牌在瞬息萬變的市場中保持敏捷與競爭力。無論是協助亞洲品牌走向國際，還是幫助國際品牌深耕亞洲市場，AsiaPac都將以其專業的洞察與技術，成為品牌成長路上的可靠夥伴。

(左起)技術總監陳楚威 Michael Chan、行政總裁陳楚冠 Daniel Chan、營運總監莊少暖 Christine Chong。

以客戶需求為導向，AsiaPac將繼續推動技術創新與市場實踐的深度融合，為品牌創造更多價值，實現長遠成長與共贏。

如欲了解更多AsiaPac 的服務內容，請瀏覽AsiaPac網站或電郵至info@asiapac.com.hk聯繫。

