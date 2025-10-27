恒生銀行推跨行轉賬服務「JustPay」　涵蓋錄音、夾錢等四大功能

恒生銀行（0011）宣佈推出首創具錄音功能的 JustPay，同時配備「畀心意」功能，客戶可透過主題動畫及文字訊息與收款人互動，同時進行實時跨行轉賬。



恒生銀行介紹，JustPay 在「轉數快」服務的基礎，讓客戶可無縫跨行轉賬給親朋好友。過程可於恒生手機應用程式內直接進入至 JustPay 介面，一 APP跨行及跨錢包過數。

恒生推出JustPay，涵蓋四大功能。（資料圖片）

JustPay涵蓋四大功能

恒生 JustPay 四大重點功能：1) 用戶進入恒生手機應用程式的登入頁面後，只需按着「JustPay」標誌並向上拉，然後選擇「最愛」收款人，即可轉數。

2) 用戶進入 JustPay 介面後，可選擇「畀心意」功能，即可錄制語音，並與收款人分享動畫。客戶亦可選擇以「畀錢」或「一掃即Pay」功能，向持有不同銀行戶口的收款人轉數。

3) JustPay 更設常用功能「揾人夾返錢」，只需輸入賬單金額，然後選擇「多人夾錢」及夾錢人數，即可馬上分拆賬單；用戶更可選擇主題及自訂訊息以製作專屬 QR code 收款碼，只需分享收款碼即可與朋友及家人夾錢。

4)用戶無需另外下載應用程式，只需於恒生手機應用程式的登入頁面或主頁選擇「JustPay」，即可切換至相關介面。