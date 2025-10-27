金紫荊女企業家協會新一屆執委會就職　新主席許佩珊提倡青年傳承

女人撐起半邊天，其對香港經濟及社會發展的重要性已不用置疑，未來如何繼續發光發熱，成為關注點。金紫荊女企業家協會新任主席許佩珊宣布，該協會以「創新、傳承、連結」為核心的發展藍圖，將聚焦「科技賦能」、「青年傳承」及「東盟拓業」三大方向，帶領會員開拓新機遇。

金紫荊女企業家協會新一屆執委會就職。

打造永續人才生態圈

就青年傳承，許佩珊在日前舉行的「第七屆執行委員會就職典禮暨第六屆未來領袖獎學金及培訓計劃頒獎典禮」上表示，將全面深化「未來領袖獎學金及培訓計劃」，該計劃的獨特之處，在於打造一個永續人才生態圈，讓今天的受益者，成為明天賦能他人和社會的力量。

在典禮上，該協會向12位具創業潛力與學術表現卓越的女大學生/大專生頒發獎學金。今屆12位得獎者來自港大、中大、科大及浸大等多間院校，修讀專業範疇廣泛，既有投身大灣區重點發展領域如人工智能、綠色科技的學生，亦有專注於中醫學、社會工作、藝術科技及歷史研究等領域的年輕人才，

許佩珊稱，得獎者完成培訓後，將獲邀加入協會的「青年委員會」，「歷練成為母會的核心成員，確保協會理念生生不息。」

民政及青年事務局局長麥美娟致辭。

麥美娟：為年輕女性創造更廣闊的平台

出席同場活動的主禮嘉賓、民政及青年事務局局長麥美娟女士致辭時表示，港府正透過「政商民合作」的強大力量，攜手為年輕女性創造更廣闊的平台。她深信，在共同努力下，定能建設一個更有利於婦女全面發展的環境，讓她們的才華得以盡情發揮，為香港和國家的未來貢獻力量。