上海商業銀行75周年展覽　精選75件展品　總行巨型金庫門裝置吸睛

上海商業銀行成立75周年，宣布舉辦一系列慶祝活動，由「傳承滬港‧連繫國際」為題的周年展覽掀開序幕。

上商指，展覽於2025年11月8日至12月5日向公眾開放，概述該行從上海起源至扎根香港的歷程，展示數十年來開創先河的銀行服務，以及堅守連繫國際客戶的長遠承諾。

是次展覽精選 75 件展品，包括文物、文件、照片及互動裝置，彰顯該行深厚的歷史傳承。上海商業銀行的傳奇歷程起源自1915年，上海商業儲蓄銀行成立，其後成為中國最大的民營銀行;1927年，成立中國旅社為子公司;1933年，於香港成立辦事處，翌年擴展為香港分行;至1950年在香港註冊成立，繼而發展成為擁有50間分行及辦事處的現代化國際金融機構。

上商又稱，這些珍貴展品源自本行檔案庫,見證該行與香港銀行業的演變進程。參觀者將有機會欣賞多件歷史珍品，其中不少為首次公開展出，包括參照1931年上海總行的龐大金庫門複製品；上海商業銀行1968年總行及其遍佈全球各地的主要分行的精細建築模型；1970至1980 年代用於打印銀行本票的票機，訪客更可即場打印不同貨幣及幣值的「75 周年時光本票」作個人專屬紀念品。

另外，展覽不僅回顧過去，更前瞻未來。設有互動裝置「AI 行政總裁」的數碼體驗區，展示上海商業銀行的數碼願景及最新金融科技應用，更可與行政總裁對話，了解如何透過金融科技為銀行業未來帶來變革。