恒生投資︰料聯儲局今年再減息一次　港股仍被低估　看好日本市場

恒生投資今日（27日）發表第四季投資市場展望。該行投資總監蘇浩程表示，預期美國聯儲局在今年年底前減息一次，其中10月減息機會較大，12月是否進一步降息則需審慎評估；明年則減息3次。他進一步指出，聯儲局聚焦關注勞動市場數據與通脹走勢，儘管通脹率已降至3.05%，但仍未達到長期目標，因此政策調整將繼續依賴實際經濟數據。

黃金市場今年以來表現強勁，全球黃金ETF資金淨流入達640億美元。

黃金與債券基金表現突出

恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊指出，黃金市場今年以來表現強勁，金價累計上漲約55%，全球黃金ETF資金淨流入達640億美元，屬20年歷史高位；資產管理規模（AUM）增長至4,725億美元。她提到，施政報告中也積極推動國際黃金交易，鞏固香港作為亞洲重要黃金市場地位。

此外，根據香港投資基金公會（HKIFA）統計，今年初至7月，香港零售基金淨流入中有超過61%來自債券基金，淨銷售額達733.28億美元，顯示投資者對債券需求強勁。

恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊﹙左﹚及該行投資總監蘇浩程﹙右﹚。

港股被低估 看好日本前景

蘇浩程表示儘管年初以來多類資產表現良好，尤其是黃金漲勢顯著，但對內地市場保持中性態度。他分析，雖然內地股市表現亮麗，投資情緒高漲，且南向資金淨流入在2025年至今已達12,152億港元，創下新高，但經濟基本面仍顯疲軟。市場關注中央四中全會是否推出刺激經濟政策，特別是針對內需與科技領域的資本投入。

至於港股，該行同樣維持「中性」看法。蘇浩程表示，儘管南向資金持續流入，為市場帶來流動性支持，且企業基本面穩健，淨資產回報率（ROE）維持良好，但目前港股預期市盈率為12.2倍，雖已高於十年平均水平，整體仍處於合理區間。與全球市場相比，港股估值依然偏低，其中恒生科技指數在人工智能等科技投資帶動下，更具進一步上升空間。

美國市方面，他指出就業數據出現小幅軟化，但未對整體經濟構成重大壓力。而在眾多市場中，蘇浩程最看好日本市場，因日本政治經濟環境持續改善，資金持續流入股市，企業改革推動股本回報率上升，增長前景明朗。