中證監出台保護中小投資者政策措施　從嚴認定異常交易行為

中國證監會研究起草《關於加強資本市場中小投資者保護的若干意見》，並於今天正式發布。《若干意見》按照「針對核心關切、力求務實管用、於法有據」的思路，聚焦中小投資者關注的重點問題，圍繞強化發行上市過程中的中小投資者保護、營造有利於中小投資者公平交易的制度環境、壓實經營機構中小投資者保護責任、嚴厲打擊侵害中小投資者利益的違法行為、深入推進證券期貨糾紛多元化解機制建設、更好發揮投資者保護機構職能作用、健全終止上市過程中的中小投資者保護制度機制、強化中小投資者保護的法治保障等八個方面，提出了二十三項具體措施。相關措施有利於健全投資者保護機制，增強資本市場內在穩定性，有效保護中小投資者合法權益，有力提振市場信心。

《若干意見》作為落實中央政治局會議要求的重要成果，明確了當前和今後一個時期中小投資者保護的總體思路和政策舉措，是資本市場投資者保護領域的一部綜合性政策文件。下一步，中國證監會將會同有關方面持續強化工作協同，推動《若干意見》各項舉措落實落地，切實保護好投資者特別是中小投資者合法權益。

另外，《若干意見》指出，加強對存在退市風險上市公司的持續監管。督促存在退市風險的上市公司充分揭示退市風險，保障投資者知情權。強化對存在退市風險的上市公司股票異常交易監控，從嚴認定異常交易行為，對相關異常交易及時實施盤中暫停賬戶交易等措施，防止非理性炒作。