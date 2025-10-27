美團︰即日起美團騎手養老保險補貼將正式覆蓋全國

美團(3690)公布，即日起，美團騎手養老保險補貼將正式覆蓋全國，並向全部騎手開放。

美團指出，11月開始，騎手可根據自身需求，選擇在戶籍地或工作所在地繳納。具體規則可於騎手App或當地社保諮詢點查閱。

美團又稱，外送騎手是典型的靈活就業崗位，也是重要的就業蓄水池。因此，堅持更靈活、更包容，始終關切盡可能讓所有騎手都獲得足夠的保障，靈活彈性，覆蓋更多騎手。

據內媒報道，這是業界首個開放給全部騎手的社保補貼方案。不管是長期穩定跑單，還是過渡兼職的騎手，都可靈活自主參與。

美團表示，截至目前，集團已初步建成覆蓋全部騎士的多層次福利保障網。一是基礎保障初步覆蓋全國全部騎手，騎手可靈活選擇。在基礎保障上，全國各類型美團騎手均可實現養老保險的覆蓋；「每單必保，每人必保」的「騎手工傷險」(職業傷害保障)現已拓展至全國17個省市，將按計劃拓展至全國；意外傷害險也已覆蓋全部騎手，每單必保、每人必保。此外，高溫、嚴寒、雨雪天氣下，騎手均可領取專項補助。

二是進階保障首次涵蓋全部騎手及其家人。美團設立大病關懷保障、子女教育基金，首次涵蓋騎手家庭，全行業騎手及其家人可隨時申請。不管在哪家平台跑單，在騎手及家人需要援助時，均可向美團申請相應保障金。同時，為滿足部分騎手就業轉型過渡需求，美團還設置職業轉型教育基金，幫助騎士提升技能與學歷。

第三是為全國騎手提供工作餐、體檢、旅遊補貼等工作福利。目前，美團已為騎手提供工作餐及餐飲補貼，為騎手提供家庭旅遊補貼、生活消費補貼、年度免費體檢、女性騎手兩癌篩檢及特殊關懷等生活福利。同時，騎手也不必擔心在外跑單沒有固定休息場所。全國上千座「騎手之家」、上萬座騎手驛站，將為騎手提供免費理髮、按摩、諮詢等設施服務，打造輕鬆舒適的休憩空間。

美團補充，所有相關保障福利，均最大程度面向全國全行業全部類型騎手開放，預計將覆蓋數百萬人。