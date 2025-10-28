香港會計師公會︰66%受訪公司就範圍三的排放作出匯報｜ESG

香港會計師公會公布，為評估上市公司應對最新的《環境、社會及管治報告守則》及應用 ISSB 準則和香港可持續披露準則的準備情況，就恒生綜合大型股指數的 105 家成分股公司在氣候相關匯報，以及它們對香港和內地政府碳中和目標的貢獻承諾進行一項簡短調查。

是次調查涵蓋有關上市公司的 2024/25 年報告。結果顯示，66%的受訪公司在一定程度上就範圍三﹙指企業價值鏈中所有其他間接排放﹚的排放作出匯報，相比之下，香港交易所就上市公司的 2023/24 年報告分析中，只有 50%的公司匯報範圍三的排放，反映越來越多大型企業正為即將正式實行的監管要求作好準備。

公會建議企業應致力擴大有關氣候目標的工作，包括全面涵蓋範圍三的排放，並對其選擇的溫室氣體減排基準年提供清晰解釋，並考慮獲得外部鑒證，包括透過公認的框架（例如 SBTi）及取得獨立外部鑒證。公司亦應設定實現碳中和 / 淨零排放的目標日期，及制訂實現相應中期目標的清晰路徑圖。

同時，香港會計師公會（公會）公佈「最佳企業管治及 ESG 大獎 2025」得獎名單。獎項今年首次引入人工智能協助篩選初步名單，獎項評審團欣然宣佈今年合共頒發獎項予 39 家上市公司及公營機構，創歷屆新高，其中包括 9 家首次獲獎的上市公司及公營機構，以及 2 家更獲最高殊榮「最佳可持續發展機構獎」，充 分反映上市公司和公營機構不單持續提升其企業管治和 ESG 標準，更致力將良好實踐融入其 價值觀、策略和營運當中。

香港會計師公會會長兼「最佳企業管治及 ESG 大獎 2025」評審團主席歐振興表示，隨着《上市規則》最新修訂《企業管治守則》 和《環境、社會及管治報告守則》，相信可以進一步推動企業為投資者和持分者提供更廣泛、 更具體和更全面的資訊。此外，隨著國際可持續發展標準委員會（ISSB）的可持續發展披露 準則以及香港會計師公會發布的本地準則逐步實施，我們預期可持續匯報的範圍和質素將在透 明度、可比度和可信度方面有所提升。同時，香港會計師公會將繼續倡導良好的企業管治和 ESG 的實踐和匯報。