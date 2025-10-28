數碼港元｜金管局︰零售應用需求不大　將優先發展批發層面

金管局今日（28日）發布《「數碼港元」先導計劃第二階段報告》，結果顯示，公眾並沒有明顯偏好「數碼港元」或代幣化存款，而商業銀行較為偏好代幣化存款。因此，金管局認為，「數碼港元」現階段的需求集中在零售場景以外，即應用於批發層面，目前尚未確定擴展「數碼港元」的時機。

「數碼港元」零售應用現階段需求不大

金管局第二階段評估了「數碼港元」在多種零售場景中的商業可行性及可擴展性，亦將「數碼港元」與代幣化存款（即代幣化形式的商業銀行存款）進行比較，以判斷「數碼港元」在零售場景中所能發揮的價值。

試驗結果顯示「數碼港元」及代幣化存款能夠促進具成本效益、可編程及穩健的交易，但鑑於香港健全的銀行監管制度及全面的消費者保障，市民高度信任香港穩健的銀行體系，因此市民對「數碼港元」與代幣化存款的接受程度相若。「數碼港元」零售應用現階段需求不大。

不過，金管局補充，由於「數碼港元」由金管局發行，不具有信貸風險，因此特別適合用於大額交易結算。現階段的需求集中於零售場景以外，因此未來將優先發展「數碼港元」應用於批發層面，推進金融機構問使用「數碼港元」進行支付。

金管局副總裁李達志表示，「數碼港元」零售層面的應用將停下，主要集中在批發層面的應用。﹙資料圖片﹚

暫不正式推出「數碼港元」

金管局表示，金管局將繼續推進政策、法律及技術等方面的準備工作，為未來「數碼港元」潛在擴展做好準備，相關準備工作預計會於2026年上半年完成。如果未來決定將「數碼港元」推廣至零售場景，將有助於加快落實大規模使用，但目前尚未確定擴展「數碼港元」的時機，即「第三階段」暫時擱置，不會正式推出「數碼港元」，也沒有相應時間表。

金管局副總裁李達志表示，「數碼港元」零售層面的應用將停下，主要集中在批發層面的應用，有金融機構已經在一些用例中使用「數碼港元」，例如國際貿易結算、代幣化債券、現實世界資產（RWA）、不同銀行之間的代幣化存款交易，「數碼港元」在其擔任交割、載體等角色。

對於金管局數碼貨幣框架，李達志表示，穩定幣、代幣化存款與「數碼港元」技術性質相近，不過穩定幣、代幣化存款在零售層面應用機會大，且場景視乎發行機構，而「數碼港元」將主打批發層面，目前已經有9間銀行參與。