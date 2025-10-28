鄭志剛聯手拿度、LV太子妃　押注「慈善國際化」背後拆局

鄭志剛上月創立新集團上合發展控股﹙ALMAD Group），續有不少搞作，繼續引起話題。近日由他創辦的愛望基金（WEMP Foundation），與網球名將拿度（Rafael Nadal）的基金會聯手，在香港舉辦「The Children Ball」慈善晚宴，席間明言要透過香港強大經濟優勢，將國際金融中心打造成「國際慈善事業之都」。金融與慈善，看似兩極，但其實有望為香港探索一條新的發展方向。



（右起）愛望基金鄭志剛博士、RNF 創辦人 Rafa Nadal Foundation 拿度先生及其夫 人 María Francisca Perelló 於 2025 年中在拿度家鄉西班牙馬納科爾的 Rafa Nadal Academy by Movistar 商討聯合主辦 The Children Ball 2025。

或許你會好奇，何謂「國際慈善事業之都」？捐錢也可以促進經濟增長嗎？翻閱金發局去年發表的《財富致善：推動香港成為亞洲慈善事業樞紐》，提到越來越多家族辦公室透過慈善捐助發揮積極影響力，27%的受訪家族辦公室表示，「回饋社會/慈善事業」是家族辦公室資產和投資活動的主要目的。

財富意義 超越財務回報

而瑞士寶盛與瑞士羅兵咸永道合作近日發表的《瑞士寶盛家族晴雨表》， 更進一步提到，富裕家族不再局限於財富繼承，更聚焦於打造持久的家族傳承、家族使命感和韌性。似乎對於頂尖的高淨值家族而言，財富意義早已超越單純的財務回報（ROI），反而更為着重家族價值的傳承，以及對社會影響力的構建。

這一轉變對香港而言是挑戰，更是機遇。香港作為全球領先的資產與財富管理中心，預料將於2027年超越瑞士成為全球最大的跨境記帳中心。但同時，香港仍要面對新加坡等地的激烈競爭，單靠低稅率和成熟的金融制度等「老本」，已不足以穩操勝券。

吸引頂尖家辦要有「軟實力」

因此要吸引全球頂尖的家族辦公室來港，就必須提供滿足其非金融需求的「軟實力」──一個專業、高效且具國際視野的慈善生態圈。一旦香港成為「國際慈善之都」，相信可以吸引更多全球頂尖的家族辦公室落戶，不僅帶來龐大的管理資產（AUM），更重要的是催生一條完整專業服務產業鏈，除法律、會計、信託、投資顧問之外，更有近年新興的慈善事業顧問、影響力評估等專業顧問服務，創造大量高增值職位，全面提升香港金融服務業的水平。

此外，隨着內地第一代企業家進入財富傳承階段，香港可作為他們家族慈善「走出去」的橋頭堡，協助其設立基金會、對接國際標準、參與全球治理，提升中國家族在全球舞台的正面影響力。

促進社會和諧 構建穩定營商環境

令一更深層的影響力是，慈善事業有助在增進社會和諧，促進社會流動、建立共融方面，扮演着政府公共開支以外的重要補充角色，有助於積累社會資本，構建和諧穩定的營商環境。

愛望基金由鄭志剛博士於 2021 年創立，是香港首間專注於弱勢兒童及家庭心理健康 的非牟利機構，亦是亞洲推動兒童心理健康的最大型慈善組織。

近年，特區政府近年已有清晰的政策藍圖，在《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》中已將此列為核心目標，並通過成立香港財富傳承學院等措施，進一步推動慈善事業的發展。

然而，政策的落實仍有待磨合。金發局報告直言當前挑戰，例如香港的慈善捐款稅務優惠相比新加坡等競爭對手仍顯保守；慈善機構的註冊與監管流程亦有簡化空間，以提升效率。

商界領袖成「民間催化劑」

在此背景下，如鄭志剛般的商界領袖所扮演的「民間催化劑」角色，便顯得尤為關鍵。回顧過去，鄭志剛創立的愛望基金舉辦「The Children Ball」慈善晚宴多年，獲行政長官以及其他政商名人出席支持，並且「慈善國際化」動作頻頻，如在2024年舉行的晚宴便夥拍LVMH集團「太子妃」Natalia Vodianova Arnault創辦的基金會，聚焦兒童心理健康。早前，由鄭志剛出任主席的香港財富傳承學院更與摩納哥阿爾貝二世親王基金會攜手，引導家族資本投向藍色經濟，連結金融、慈善和可持續發展。他亦積極投入民間交流，除了去年會晤泰國總理，更在今年初與法國總統馬克龍會面，推動經濟和文化交流，宣傳香港軟實力。

這些「國際友人」不僅擁有雄厚的資本與資源，更具備全球視野和網絡號召力，這些慈善活動，更似是一場又一場的「路演」，向全球財富家族展示香港發展慈善事業的決心與潛力，並為其他有意投身慈善的家族提供可供參考的「範本」。

鄭志剛今年初與法國總統馬克龍會面

展望未來，香港要在此賽道上脫穎而出，更需要官民合力，雙軌並行。政府繼續拆牆鬆綁，優化稅務與監管框架，打造具吸引力的制度環境；民間則需要更多領軍人物，發揮其靈活性與創新精神，積極開拓國際合作，將香港的慈善事業推向更高層次。