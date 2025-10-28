胡潤百富榜出爐　農夫山泉創辦人第四度奪冠　誠哥父子排第九

胡潤研究院發布《2025胡潤百富榜》，農夫山泉﹙9633﹚創辦人、71歲的鍾睒睒財富增長1900億元(人民幣．下同)，重登榜首，並以5300億元的身家第4次成為中國首富，並刷新首富的財富紀錄。

另外，字節跳動創始人、42歲的張一鳴降一位至第二，其財富增加了1,200億元至4700億元。至於第三名，則是騰訊(00700)主席、54歲的馬化騰，坐擁4,650億元財富。

至於第四至十位的富豪，依次分別為寧德時代(3750)董事長曾毓群、小米(1810)創辦人雷軍、網易(9999)創辦人丁磊、拼多多創辦人黃崢、美的集團(0300)大股東何享健家族、長和系創辦人李嘉誠及長子李澤鉅、吉利(00175)李書福家族。

小米雷軍財富比去年增長1960億元或1.51倍，成為增長王。﹙資料圖片﹚

小米雷軍成為增長王

值得一提，小米雷軍成為增長王，財富比去年增長1960億元或1.51倍，主要受惠於小米汽車業務的爆發式增長，和手機高端化突破帶來的盈利躍升，小米期內股價亦大升。

其他增長較快的企業家還包括泡泡瑪特(09992)創辦人王寧，憑借Labubu爆紅，財富增長1545億元至1820億元，排第17位。

千億級企業家增加15位至41位

整體而言，是次共有1434位個人財富50億元以上的企業家登上今年胡潤百富榜，比去年增加31%；總財富接近30萬億元，按年增長42%。千億級企業家增加15位至41位；10億美金級企業家增加268位，達1021位。

胡潤集團董事長兼首席調研官胡潤表示，今年胡潤百富榜總人數幾乎達到歷史新高，很大程度上得益於股市的大幅回暖，上證指數、深證成指、恒生指數都比去年同期上漲了四、五成。科技領域新面孔的湧現、出口市場的增長，也為上榜人數的提升提供了重要支撐。上榜企業家人數比去年增長三成，達到1400多位，與2021年的歷史高峰基本持平。