十年新高！A股重回4000點　細說「槓桿牛」至「科技牛」之變局

今日﹙28日, ，上證指數時隔十年盤中再度突破4000點，高見4010點，為2015年8月19日以來新高。深證成指、創業板指分別漲0.52%、1.35%。



兩次4000點有何不同？

歷史上滬指位於4000點上方的年份僅有2007年、2008年及2015年。今日，滬指時隔十年再次站上4000點之上，雖同為4000點，但與2015年8月18日時相比，A股市場已發生巨大變化，網友戲稱的「大A」已經不再是當年的「大A」了。

這十年間，A股總市值從52萬億元增至107萬億元；全市場股票數從2662隻增至5440隻；

股民總數從9300餘萬人增至超2.4億人；融資餘額從1.4萬億元增至2.4萬億元。

北向資金持有A股市值2.58萬億元，較2015年的千億規模大增2500%。同時，公募基金持股規模也從2015年中的2.0萬億元增至今年年中的7.2萬億元。

「2015年的行情由槓桿資金驅動，兩融餘額短期激增，市場投機氛圍濃厚，估值普遍高企，最終因去槓桿引發回調。」清華大學國家金融研究院院長、清華大學五道口金融學院副院長田軒表示。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍指出，對比2015年，當前A股市場整體估值水平較低，滬深300指數的市盈率不到15倍。

「科技牛」是核心動力

如果說2015年是「槓桿牛」，2007年是「資源牛」，本輪滬指衝關 4000 點，「科技牛」 是絕對主力。

據Choice數據統計，今年10月27日之前的一年間，在申萬一級行業中漲幅居前的分別是通信、有色金屬、電子、綜合、機械設備、電力設備、汽車、傳媒、計算機。其中，受AI算力產業高景氣驅動的通信行業憑藉77.5%的累計漲幅一馬當先。

反觀過去牛市的 「旗手」 非銀板塊表現低迷，消費、房地產、能源產業鏈等傳統產業則表現墊底。

「與2015年的4000點比，現在的市場邏輯完全不一樣。」川財證券首席經濟學家說，2015年融資餘額佔流通市值能到4%至5%，估值也炒到了23倍以上。

「但現在不一樣，股市核心驅動力是經濟轉型升級，半導體、AI這些新質生產力在實實在在貢獻增長，政策也是長效支持。」

慢漲行情有望延續

著名經濟學家宋清輝指出，本輪行情與2015年的「槓桿牛」不同，當前的驅動邏輯主要是「硬科技驅動」，整體估值更為理性，同時結構性分化明顯。

短期市場或面臨技術性震盪，但若科技產業周期持續，A股有望進入「健康牛」通道。

「4000點仍然不是終點。」某頭部券商首席策略分析師指出。「當前，中國市場上升的動力是健康的，是可持續的，中國股市還會有新高。」他表示，「接下來如果出現一定調整，沒必要太恐慌，行情未到終點」。

不過，也有一些機構人士認為，上證指數到4000點之後，短期行情可能會有所反覆。「預計上證指數突破4000點後，短期政策可能會略微降温，避免市場短期過熱。所以我猜想4000點附近可能會有所反覆。」上述某大型券商首席策略分析師表示。