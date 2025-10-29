英偉達股價企穩200蚊樓上　市值逼近5萬億美元　多項合作助推漲勢

英偉達﹙Nvidia﹚股價觸及200美元關口樓上，再創歷史新高，該股收報201.03美元，升4.98%，市值達4.89萬億美元。

英偉達股價在美盤午後交易中漲幅擴大至6%，首次推動這家AI晶片巨頭的市值突破4.9萬億美元。此番上漲得益於該公司的多項新合作協議以及市場對CEO黃仁勳華盛頓GTC大會演講的熱烈反應。

與美國能源部合建新型人工智能超級計算機

消息面上，英偉達與製藥公司禮來達成合作，將共同建設醫藥領域最強大的超級計算機，用於加速新藥研發進程。黃仁勳發布新NVQLink互聯繫統，實現量子處理器與AI超級計算機的高效對接。他表示：「NVQLink是連接量子與經典超級計算機的『羅塞塔石碑』。」

另外，英偉達將與美國能源部合作建造七台新型人工智能超級計算機。公司還將向諾基亞投資10億美元開展人工智能合作。交易完成後，英偉達將持有這家電信公司2.9%的股份。

黃仁勳駁斥AI泡沫論 新晶片將創造五千億美元收入

此外，黃仁勳還駁斥了有關AI泡沫的說法。他表示公司最新晶片將在未來5個季度創造5000億美元收入。在華盛頓舉行的GTC大會上，黃仁勳指出Blackwell處理器及新一代Rubin模型正推動銷售額實現空前增長。這場大會重點展示了公司與優步、Palantir及CrowdStrike等企業的合作，共同將AI融入各類產品。英偉達還推出了連接量子計算機與AI晶片的新系統。「我們已進入良性循環的轉折點」黃仁勳向白宮附近會議中心的數千名參會者表示，「這確實非同尋常。」黃仁勳的演講核心聚焦AI產業轉折點，他論證當前AI模型已強大到讓客戶願意付費使用，這將為昂貴的算力基礎設施建設提供正當性。