彭博︰OpenAI向微軟提供27%權益　掃清通往營利性企業之路

據彭博報道，OpenAI在與長期支持方微軟公司進行近一年的磋商之後，給予後者27%的持有人權益。此舉消除了兩家公司面臨的重大不確定因素，也為這家ChatGPT開發方轉型為營利性企業鋪平了道路。

雙方周二在聲明中表示，根據修訂後的協議，微軟將獲得價值約1350億美元的OpenAI股權。此外，微軟將可使用這家人工智能(AI)初創公司的技術直到2032年，其中包括已達到通用人工智能(AGI)基準的模型。

OpenAI今年大部分時間都在推進重組，以便成為更傳統的營利性企業。《彭博》曾報導，投入約137.5億美元的微軟曾是OpenAI投資方中最大的阻力。

「OpenAI已完成資本重組，簡化了公司架構，」OpenAI董事長Bret Taylor在聲明中表示，「非營利性機構仍掌控營利性實體，在AGI到來之前掌握直接獲取重要資源的通道。」

在重組中，OpenAI的非營利性實體，即OpenAI基金會（OpenAI Foundation）也將獲得價值約1300億美元的股權。該基金會計畫初期重點資助「加速健康突破」等項目。

OpenAI稱，公司聯合創始人兼執行長Sam Altman在最新重組後的公司中不會獲得股權。

2025年1月9日，法國巴黎附近伊西萊穆利諾（Issy-les-Moulineaux）的微軟（Microsoft）辦公室，微軟標誌。（Reuters）

微軟或不再從OpenAI的收入中分成

微軟股價周二一度上漲4.2%，至553.72美元。許多華爾街人士認為與OpenAI關係的變化此前是這家軟件製造商面臨的重大不確定因素。

彭博行業研究分析師Anurag Rana表示，微軟對OpenAI產品及模型智慧財產權的權利保留到2032年前是修訂後協議中「最重要的一點」。「微軟在開發自有模型的同時，正在其Copilot產品中使用OpenAI或Anthropic的模型。」

在微軟與OpenAI長達數月的談判中，一大癥結在於，OpenAI實現AGI之後將如何。AGI即在多數具有經濟價值的任務上超越人類的AI。根據新協議，這一門檻須由「獨立專家小組」驗證，一旦達到，微軟將不再從OpenAI的收入中分成。

微軟還將失去對OpenAI新雲基礎設施業務的優先購買權。Azure曾長期是OpenAI的獨家供應商，但微軟後來允許其在保留微軟優先權的前提下，向甲骨文等其他供應商採購服務。OpenAI將向Azure追加2500億美元承諾。

雙方表示，微軟對OpenAI技術的使用權將不包括消費類硬體。OpenAI還將擁有「與第三方聯合開發部分產品」的能力。